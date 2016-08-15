Летающий василек: первый брендированный самолет «Белавиа» прилетел из США в Минск

Новости Беларуси. Летающий василек. Ровно в полдень в Минске приземлился первый брендированный самолет «Белавиа» в новой ливрее. Он летел прямо с завода в Сиэтле.

Белый корпус, синий хвост и фирменный василек, символизирующий нашу страну. Радует самолет не только снаружи, но и внутри. Салон рассчитан на 189 пассажиров. Эргономичные места, более вместительные багажные полки и специальное освещение – характеристики воздушного судна качественно обновились.

Плюс к этому, высокая экономическая эффективность самолетов позволит снизить операционные издержки, а увеличенная дальность полета делает возможным более долгие беспересадочные маршруты. К слову, приземлившийся «Боинг» – первый из трех заказанных лайнеров. Два других прилетят в Минск в октябре и декабре 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Уверен, что абсолютное большинство наших пассажиров будет довольно и салоном, и сервисом. И мы будем улучшать питание. И я не устаю повторять: мы все-таки будем умешать тарифы. То, что сегодня очень актуально для абсолютно любого человека.

Марти Бентротт, заместитель руководителя компании по производству авиационной техники (США):

Специалистами «Белавиа» проделана фантастическая работа. Новая ливрея уже восхитила многих еще до того, как самолет прибыл сюда, в Минск. Я считаю, это поможет компании более успешно и в дальнейшем выгодно отличаться от других авиакомпаний. Мы гордимся сотрудничеством.