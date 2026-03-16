В Беларуси создан республиканский штаб по подготовке и проведению весенних полевых работ

Обеспечить слаженный старт нового сельскохозяйственного сезона. В Минсельхозпроде создан республиканский штаб по подготовке и проведению весенних полевых работ. Решение направлено на выполнение ключевых государственных задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркивает Президент, посевная – это основа основ. От того, как мы ее проведем, зависит весь год. Каждый регион должен понимать свою ответственность. Урожай не приходит сам по себе.

Эти слова определяют тон всей кампании. Республиканский штаб возглавил министр сельского хозяйства и продовольствия. Юрий Горлов также руководит оперативной группой по Витебской области. За работу в других регионах отвечают заместители министра. Оперативным группам поручено оказывать хозяйствам научно‑методическую и практическую помощь, контролировать подготовку к весеннему севу, обеспеченность техникой и ресурсами, организацию ухода за посевами и заготовку кормов. Особое внимание – вопросам, требующим быстрого реагирования.

Планы на сезон масштабные: более 9 миллионов 400 тысяч тонн зерна, свыше 1 миллиона 100 тысяч тонн рапса, около пяти миллионов тонн сахарной свеклы, один миллион тонн картофеля, 55 тысяч тонн льноволокна, свыше 600 тысяч тонн овощей и почти 240 тысяч тонн плодов и ягод. В Министерстве подчеркивают: успешная организация весенних работ – это вклад в продовольственную безопасность и подтверждение высокой ответственности белорусских аграриев.