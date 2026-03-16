Курсанты объединенного учебного центра готовятся к выпускным экзаменам

Курсанты объединенного учебного центра активно готовятся к выпускным экзаменам: основное внимание уделяется тренировкам в боевых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение будущих военных водителей включает освоение управления различными видами транспорта – большегрузами, транспортерами-тягачами и бронетранспортерами, при этом особое внимание – практике вождения в сложных дорожных условиях. Курсантам предстоит преодолеть препятствия разного уровня сложности, а также отработать навыки движения в составе колонны.

Личный состав при получении специальности водителя БТР полностью справляется. Все вождение практически полностью откатали, все упражнения выполнены. Никаких казусов за эти полгода, за время их обучения не было.

Эмоции впечатляющие. Машина большая, проходимая. Можно сказать, что машина стала как родная. Привык уже к габаритам, привык к обзорности.

Подготовка идет полным ходом, и ожидается, что на предстоящих экзаменах выпускники покажут высокий уровень.