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Курсанты объединенного учебного центра готовятся к выпускным экзаменам

16 марта 2026 05:53
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Курсанты объединенного учебного центра активно готовятся к выпускным экзаменам: основное внимание уделяется тренировкам в боевых условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты объединенного учебного центра готовятся к выпускным экзаменам-2

Обучение будущих военных водителей включает освоение управления различными видами транспорта – большегрузами, транспортерами-тягачами и бронетранспортерами, при этом особое внимание – практике вождения в сложных дорожных условиях. Курсантам предстоит преодолеть препятствия разного уровня сложности, а также отработать навыки движения в составе колонны.

Курсанты объединенного учебного центра готовятся к выпускным экзаменам-4

Личный состав при получении специальности водителя БТР полностью справляется. Все вождение практически полностью откатали, все упражнения выполнены. Никаких казусов за эти полгода, за время их обучения не было.

Курсанты объединенного учебного центра готовятся к выпускным экзаменам-6

Эмоции впечатляющие. Машина большая, проходимая. Можно сказать, что машина стала как родная. Привык уже к габаритам, привык к обзорности.

Подготовка идет полным ходом, и ожидается, что на предстоящих экзаменах выпускники покажут высокий уровень.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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