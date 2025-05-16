Специалисты, входящие в переговорные группы с российской и украинской стороны имеют все шансы выработать шаги для урегулирования конфликта. Такое заявление сделал посол российского внешнеполитического ведомства по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что вначале необходимо отыскать сам механизм регулирования, а определенные для переговоров группы с обеих сторон имеют все инструменты это сделать. Возможно подобрать именно ту модель, которая устроит и Российскую Федерацию, и Киев, и будет принята международным сообществом.

15 мая в Стамбуле должны были пройти первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Встреча была перенесена на пятницу, 16 мая. Российскую сторону представляет помощник президента РФ Владимир Мединский, замминистра российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков, заместитель министра оборонного ведомства Александр Фомин.

Во главе украинкой делегации находится глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров.

Фото: Pinterest