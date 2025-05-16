Жители ФРГ тратят 25% доходов на аренду и содержание квартир

Согласно данным ведомства в 2024 году немцы потратили почти четверть своих доходов на аренду или содержание собственных квартир или домов. Это один из самых высоких показателей по сравнению с другими странами Европы. В той же Франции, Австрии или Нидерландах, траты значительно ниже. Впрочем от этой проблемы страдают не только жители Германии. Как сообщили в Евростате за последние 10 лет цены на жилье в ЕС выросли на 56 %.