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Жители ФРГ тратят 25% доходов на аренду и содержание квартир

16 мая 2025 07:31
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Жители Германии с трудом справляются с ростом цен на жилье. Об этом говорится в отчете Европейского статистического агентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Жители ФРГ тратят 25% доходов на аренду и содержание квартир-2

Согласно данным ведомства в 2024 году немцы потратили почти четверть своих доходов на аренду или содержание собственных квартир или домов. Это один из самых высоких показателей по сравнению с другими странами Европы. В той же Франции, Австрии или Нидерландах, траты значительно ниже. Впрочем от этой проблемы страдают не только жители Германии. Как сообщили в Евростате за последние 10 лет цены на жилье в ЕС выросли на 56 %.

# Германия

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