Каждый четвёртый поляк находится в депрессии – исследование

Польское общество находится в депрессии. Об этом говорится в отчете Института психологии Польской академии наук. Согласно исследованию, в этом состоянии сейчас находится каждый четвертый поляк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом хроническую усталость хотя бы иногда испытывают 66 % жителей страны. Хуже всего себя чувствуют представители молодого поколения. Юноши и девушки все чаще ощущают эмоциональную перегрузку, истощение и отсутствие смысла. В ходе исследования почти 50 % людей признали, что рассматривали возможность обращения за помощью к психологу, психиатру или психотерапевту.