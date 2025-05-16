Прямой эфир

Каждый четвёртый поляк находится в депрессии – исследование

16 мая 2025 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польское общество находится в депрессии. Об этом говорится в отчете Института психологии Польской академии наук. Согласно исследованию, в этом состоянии сейчас находится каждый четвертый поляк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Каждый четвёртый поляк находится в депрессии – исследование-2

При этом хроническую усталость хотя бы иногда испытывают 66 % жителей страны. Хуже всего себя чувствуют представители молодого поколения. Юноши и девушки все чаще ощущают эмоциональную перегрузку, истощение и отсутствие смысла. В ходе исследования почти 50 % людей признали, что рассматривали возможность обращения за помощью к психологу, психиатру или психотерапевту. 

# Польша

Другие новости рубрики

Все новости
Госсекретарь США прибыл в Стамбул перед переговорами РФ и Украины
16 мая 2025 06:55

Госсекретарь США прибыл в Стамбул перед переговорами РФ и Украины

​Мединский назвал цель переговоров по Украине в Стамбуле
16 мая 2025 06:44

​Мединский назвал цель переговоров по Украине в Стамбуле

В испанской Севилье из-за взрыва на химзаводе объявлен режим ЧС
16 мая 2025 06:33

В испанской Севилье из-за взрыва на химзаводе объявлен режим ЧС