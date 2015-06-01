Леонид Кривонос – о пути из художественного училища к службе на границе и писательству

И днем, и ночью за безопасностью наших границ и мирным небом над головой неустанно следят пограничники. О том, с какими сложностями сопряжена такая служба, прекрасно знает полковник запаса Леонид Кривонос. Большую часть жизни он отдал служению на заставе.

С детства мечтавший стать художником, Леонид Михайлович после 8 класса поступил в художественное городское профессионально-техническое училище в Бобруйске. Тогда казалось, что жизненный путь определен. Но через четыре года Леонид Михайлович резко меняет свою судьбу. После призыва на военную службу он решает стать профессиональным военным.

Леонид Кривонос, ветеран пограничной службы, полковник запаса, писатель:

По распределению попал в пограничные войска, поехал к краснознаменный забайкальский пограничный округ, служил до момента распада Советского Союза, после чего вернулся на родину, продолжил службу уже в пограничных войсках независимой Беларуси.

Еще будучи курсантом военного училища, Леонид Кривонос заявил о себе как о литераторе.

Леонид Кривонос, ветеран пограничной службы, полковник запаса, писатель:

Первое свое литературное, если можно сказать, произведение, которое, как я в шутку говорю, было опубликовано, это ко Дню печати, будучи курсантом, я написал в настенную газету «Комиссар». Написал такое четверостишье: «Всегда везде во всем ты первый. Ты партии народ и нервы. Ты сердце, душу жгущий жар. Боец, товарищ, комиссар».

Тогда Леонид Михайлович даже и не думал связывать свою жизнь с литературой. Однако судьбе было угодно иначе, и она дала ему еще один шанс, правда, уже после окончания военной службы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вместе со своим другом офицером-пограничником Александром Сушицким он написал цикл песен о границе, который уже совсем скоро получил первый отличный отзыв. Творческий дуэт стал лауреатом Международного конкурса на лучшее музыкально-литературное произведение, посвященное братству пограничников государств-участников СНГ.

Леонид Кривонос, ветеран пограничной службы, полковник запаса, писатель:

По совокупности, эти песни во многом вошли в репертуар Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, образцово-показательного оркестра пограничной службы Республики Беларусь. И так используются творческими коллективами.

После выпуска двух сборников стихотворений Леонид Михайлович берется за написание повестей, где главным героем становится сборный образ белорусского пограничника.

Леонид Кривонос, ветеран пограничной службы, полковник запаса, писатель:

Вся жизнь человека в зеленой фуражке подчинена законам границы. В чем это выражается? Обстановкой на границе, задачами не только самого военнослужащего. Жизнь на границе подчинена существованию его семьи, второй половины, детей.

Пройдя путь от рядового солдата до подполковника, Леонид Михайлович в 2003 году завершил карьеру военного. За это время он научился ценить и жизнь, и дружбу, и любовь.

Рассказать с помощью своих стихотворений о героизме и отваге каждого пограничника, показать их силу духа и мужество. А, может, даже поддержать в нелегкую минуту тех, кто бесстрашно охраняет каждую пядь родной земли. Это цель творчества Леонида Кривоноса, это его священный долг, которому он неустанно следует.

Леонид Кривонос, ветеран пограничной службы, полковник запаса, писатель:

«Истории отечества, путь к Пантеону славы отметили вы удалью кавалерийской лавы. Тем, что в защите родины, в бою, в пылу сражений, погибнув, даже мертвые не знали поражений. Тем, что крепили службою незыблемость границ, писав немало славных традиций и страниц. Сегодня пишем новые истории мы, главы. Достойные примеры тех, кто в Пантеоне славы».

В День пограничника, профессиональный праздник, ветеранам, всем, кто сегодня находится в пограничном наряде, здоровья, удачи и профессиональных успехов хочется пожелать.

Низкий поклон всем тем, кто защищал и защищает безопасность наших границ. Спасибо вам за мужество, отвагу, выдержку и смелость.