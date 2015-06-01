Последний день регистрации на участие в ЦТ – 1 июня

Новости Беларуси. 11-классникам сейчас не до отдыха. У абитуриентов сегодня последний день для регистрации на участие в централизованном тестировании. Кстати, документы могут подать, например, родители или опекуны. А причина отсутствия абитуриента должна быть уважительной – болезнь, участие в международных конкурсах или служебная командировка.

Пункты регистрации 1 июня открыты до 19.00.

Централизованное тестирование стартует 14 июня и продлится до 27 июня.

В этом году в программу включен китайский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.