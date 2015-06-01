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Минск: Спасатели нечаянно отметили День защиты котов

01 июня 2015 11:17
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Новости Беларуси. Минские спасатели на выходных неожиданно для себя отметили День защиты котов. Только за сутки сотрудникам МЧС пришлось трижды выручать попавших в беду животных. Опасности зверушек почему-то подстерегали повсюду, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один кот взобрался на дерево, а вот спуститься обратно не мог. Полчаса усилий МЧСников – и животное благополучно ступило лапами на землю.

Второй зачем-то залез за радиатор отопления. Ловкость рук – и кот на свободе.

А третьего «усатого» спасателям удалось извлечь из ливневки. 

# общество # Домашние животные

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