Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами

Новости Беларуси. Юные и активные. Торжественная церемония закрытия республиканского финала спортивно-патриотической игры «Зарница» прошла на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение пяти дней финалисты демонстрировали креативность, ловкость, смекалку и умение работать сообща. Чтобы одержать победу, ребятам необходимо было пройти семь испытаний, среди которых строевая подготовка, квиз на знание истории, творческий конкурс, сборка автомата и эстафета с полосой препятствий.

В этом году главный приз завоевала команда «Патриот» из Ганцевичей. Награды победителям соревнований вручил помощник министра обороны по идеологической работе.

Фото: сайт Министерства обороны Республики Беларусь

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси:

Это для наших детей, это для того, чтобы наши дети выросли патриотами своей страны, чтобы они знали историю своей страны, настоящую историю не ту искаженную историю, которую сегодня пытаются вложить нашим детям в головы, а настоящую историю.

Арсений Литвинов, участник спортивно-патриотической игры «Зарница»:

У нас здесь проходят разные состязания: и патриотические, и спортивные, и на военную тематику. У нас был конкурс-смотр песни, мы пели песни у костра, проходили полосу препятствий. У нас были различные интеллектуальные конкурсы, в которых, я считаю, мы себя хорошо проявили.