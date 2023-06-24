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Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами

24 июня 2023 10:24
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Новости Беларуси. Юные и активные. Торжественная церемония закрытия республиканского финала спортивно-патриотической игры «Зарница» прошла на полигоне Брестский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами-1

Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами-3

В течение пяти дней финалисты демонстрировали креативность, ловкость, смекалку и умение работать сообща. Чтобы одержать победу, ребятам необходимо было пройти семь испытаний, среди которых строевая подготовка, квиз на знание истории, творческий конкурс, сборка автомата и эстафета с полосой препятствий.

Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами-6

В этом году главный приз завоевала команда «Патриот» из Ганцевичей. Награды победителям соревнований вручил помощник министра обороны по идеологической работе.

Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами-9

Фото: сайт Министерства обороны Республики Беларусь

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах Беларуси:
Это для наших детей, это для того, чтобы наши дети выросли патриотами своей страны, чтобы они знали историю своей страны, настоящую историю не ту искаженную историю, которую сегодня пытаются вложить нашим детям в головы, а настоящую историю.

Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами-12

Арсений Литвинов, участник спортивно-патриотической игры «Зарница»:
У нас здесь проходят разные состязания: и патриотические, и спортивные, и на военную тематику. У нас был конкурс-смотр песни, мы пели песни у костра, проходили полосу препятствий. У нас были различные интеллектуальные конкурсы, в которых, я считаю, мы себя хорошо проявили.

Леонид Касинский на церемонии закрытия игры «Зарница»: это для наших детей, чтобы они выросли патриотами-15

Вооруженные силы Беларуси проводят огромный комплекс мероприятий патриотической направленности. И надо сказать, что игры «Зарничка», «Зарница», «Орленок» пользуются большой популярностью среди молодежи.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Леонид Касинский # Фотофакт

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