Леонид Брич: считаю, что в Послании будет обращено внимание на цены, инвестиции

Новости Беларуси. Предстоящее обращение Президента стало одной из главных тем заседания внеочередной сессии белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она открылась 27 января. Депутаты ожидают, что традиционно в своем выступлении Александр Лукашенко коснется наиболее важных ориентиров для государства.

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я считаю, что в этом экономическом блоке будет обращено внимание основное на цены, инвестиции. Программа государственная утверждена Указом Президента на этот год и это порядка 700 миллионов у нас инвестиций на основные наши стратегические объекты.

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