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Леонид Брич: на подходе у нас законопроект «Об инвестициях». Цель программы – развитие на 2021 год

02 октября 2020 16:34
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Новости Беларуси. Депутатам необходимо изучить общественное мнение по вопросу конституционной реформы. Об этом заявил Владимир Андрейченко на открытии осенней сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Брич: на подходе у нас законопроект «Об инвестициях». Цель программы – развитие на 2021 год-1

Глава Палаты представителей отметил, что работа над изменением основного закона страны должна быть системной и слаженной. Здесь важно вести прямой диалог с народом, изучить мнение избирателей.

В основу новой Конституции должен лечь симбиоз общественных инициатив и экспертного мнения. При этом все предложения еще предстоит тщательно выверить и утвердить на Всебелорусском народном собрании.

Между тем новый законотворческий сезон для белорусских парламентариев обещает быть насыщенным. В повестке – порядка трех десятков законопроектов и ратификация ряда международных договоров.

Леонид Брич: на подходе у нас законопроект «Об инвестициях». Цель программы – развитие на 2021 год-4

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На подходе у нас законопроект «Об инвестициях» – сложный вопрос, особенно в нашей ситуации. Но как бы там ни было, цель программы – развитие на 2021 год, чтобы сегодня у нас более 20 % инвестиций от ВВП поступало бы в нашу страну. И новый законопроект «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства» – это будет новый законопроект, который будет направлен, опять же, на усиление ответственности государственных предприятий.

Леонид Брич: на подходе у нас законопроект «Об инвестициях». Цель программы – развитие на 2021 год-7

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В нашей комиссии, в нашем портфеле находится сегодня четыре законопроекта. Наверное, самый главный законопроект – это закон «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Новый закон – это предоставление нашим гражданам с инвалидностью, с ограниченными возможностями равных прав, скажем так, на рынке труда.

Большая очень глава, связанная с образованием людей с инвалидностью. Вводится новый термин – «инклюзивное образование», такая норма, как квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью. Это тоже очень важно, это будет стимулом и для нанимателей, которые будут создавать рабочие места для этой категории.

Новый законотворческий сезон. Осенняя сессия стартовала в парламенте Беларуси

Леонид Брич: на подходе у нас законопроект «Об инвестициях». Цель программы – развитие на 2021 год-10

Очередная сессия Палаты представителей уже отмечена принятием первого важного решения. 2 октября депутаты дали согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси.

# Парламент Беларуси # общество # Леонид Брич # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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