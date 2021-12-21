«Мы продолжаем обеспечивать поддержку». Вот сколько тонн гуманитарной помощи раздали беженцам на белорусской границе

Новости Беларуси. 44-й день ожидания на белорусско-польской границе. 21 декабря в транспортно-логистическом центре «Брузги» начнут монтаж двух мобильных образовательных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталия Толкачева, председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Мы продолжаем обеспечивать гуманитарную поддержку мигрантов, находящихся в кризисном центре. В настоящий момент можем говорить, что для их нужд собрано, закуплено 192 тонны гуманитарной помощи разного уровня. Продуктов питания, одеял, матрасов, одежды, обуви. Из них 172 тонны уже выданы.

Несмотря на морозную погоду, в самом лагере поддерживается стабильная температура. Настроение у беженцев грустное, но по-прежнему они не теряют надежды попасть в Евросоюз. Кстати, любопытный момент дня – в лагерь приехали представители польской и американской прессы.