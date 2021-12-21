Прямой эфир

Караев о беженцах: «Один парень всё мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен»

21 декабря 2021 11:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 44-й день ожидания на белорусско-польской границе. 21 декабря в транспортно-логистическом центре «Брузги» начнут монтаж двух мобильных образовательных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В самом лагере продолжают работать представители Международной организации по миграции, предлагают людям добровольно вернуться на родину, но желающих пока немного.  

Караев о беженцах: «Один парень всё мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен»-1

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Остались уже только те, кому некуда ехать обратно на родину. И хотят хоть какого-то решения вопроса об их мечте в Европу. Как говорят, несколько семей хотят остаться в Беларуси. Видимо, увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. Хотя четко понимают, что здесь нет пособий для неработающих. И нужно работать, чтобы прожить. Один парень всегда здесь переводчиком был у меня, мы с ним разговаривали, он все мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен. Хасан, такой здесь есть.

«Мы продолжаем обеспечивать поддержку». Вот сколько тонн гуманитарной помощи раздали беженцам на белорусской границе – подробнее здесь.

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юрий Караев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов
21 декабря 2021 11:17

«Если что, маме отдашь». Александр Лукашенко наградил Олега Новицкого орденом Дружбы народов

«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки
21 декабря 2021 10:51

«Я на вас очень рассчитываю, это не проходная должность». Лукашенко произвёл кадровые перестановки

«Я видел и обратную сторону медицины, это тяжкий труд». Сергей Спиридонов. Анонс программы «В людях»
21 декабря 2021 09:56

«Я видел и обратную сторону медицины, это тяжкий труд». Сергей Спиридонов. Анонс программы «В людях»