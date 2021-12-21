Караев о беженцах: «Один парень всё мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен»

Новости Беларуси. 44-й день ожидания на белорусско-польской границе. 21 декабря в транспортно-логистическом центре «Брузги» начнут монтаж двух мобильных образовательных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом лагере продолжают работать представители Международной организации по миграции, предлагают людям добровольно вернуться на родину, но желающих пока немного.