Караев о беженцах: «Один парень всё мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен»

Новости Беларуси. 44-й день ожидания на белорусско-польской границе. 21 декабря в транспортно-логистическом центре «Брузги» начнут монтаж двух мобильных образовательных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самом лагере продолжают работать представители Международной организации по миграции, предлагают людям добровольно вернуться на родину, но желающих пока немного.
Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Остались уже только те, кому некуда ехать обратно на родину. И хотят хоть какого-то решения вопроса об их мечте в Европу. Как говорят, несколько семей хотят остаться в Беларуси. Видимо, увидели, как здесь спокойно, как о них заботятся. Хотя четко понимают, что здесь нет пособий для неработающих. И нужно работать, чтобы прожить. Один парень всегда здесь переводчиком был у меня, мы с ним разговаривали, он все мечтал за немецкий футбольный клуб выступать, но сейчас уже и на «Неман» согласен. Хасан, такой здесь есть.
«Мы продолжаем обеспечивать поддержку». Вот сколько тонн гуманитарной помощи раздали беженцам на белорусской границе – подробнее здесь.