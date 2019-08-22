Будто 50 лет назад: накануне «Тбилисобы» на Зыбицкой развесили верёвки с бельём

Новости Беларуси. 100%-ное погружение в атмосферу старого Тбилиси. Накануне праздника Минск все больше напоминает грузинскую столицу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дворик на Зыбицкой видел многое, но не такое. От балкона к балкону растянулись бельевые веревки с одеждой. Туристы, бывавшие в Тбилиси, не раз умилялись этой особенности повседневной жизни грузинской столицы. Накануне «Тбилисобы» в Минске организаторы постарались создать дух Старого города. Кстати, здесь же работает благотворительный пункт приема вещей: здесь можно сдать ненужную одежду в хорошем состоянии.