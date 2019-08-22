«Мой успех зависит только от меня». Белорусы рассказывают, как открыть свой бизнес с помощью госсубсидии
Новости Беларуси. С биржи труда – в предприниматели. Более 70 минчан в 2019 году открыли свое дело с помощью финансовой поддержки государства – они взяли субсидию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сферы абсолютно разные: от салона красоты до ремонта мебели. Что важно, для будущих предпринимателей проводят еще и обучающие курсы. Так что помогают и словом, и делом.
Корреспондент Кристина Федорович пообщалась с начинающими бизнесменами.
Легким движением рук минчанка Хельга, кстати, парикмахер-модельер международного класса, создает очередной образ. Только вот теперь уже в собственном салоне красоты. За плечами 16 лет работы, обучение в России и Италии, а главное, тысячи довольных клиентов. В планах – создать 12 рабочих мест, пока же полностью готова, как девушка ее называет, гримерка.
Хельга Авдеевич, индивидуальный предприниматель:
В данный момент мы находимся в гримерке, где делают только прически и макияжи. И фотозона.
Субсидию я потратила на то, чтобы купить несколько зеркал, парикмахерских кресел и мойку. Я благодарна тем людям, которые помогали мне получить эту субсидию. Все за меня очень сильно переживали и переживают в данный момент.
Залог успешного дела и в качественной рекламе. Для Станислава это девиз по жизни. В бизнесе бывает по-разному, но парень уверен: кто ищет – тот всегда найдет. В свои 27 Станислав открыл ИП по производству баннеров, афиш и вывесок. По образованию менеджер-экономист, последнее место работы было связано с рекламой. И тут, как говорится, все звезды сошлись: парень всегда хотел работать на себя, а субсидия помогла реализовать мечты в реальность.
Станислав Пузырёв, индивидуальный предприниматель:
Прошел процедуру, сделал бизнес-план, все расписал, все посчитал, дождался решения комиссии – и вот мы здесь.
Сама субсидия помогла мне почувствовать себя другим человеком, ни от кого не зависеть. Я чувствую, что мой успех зависит только от меня. Хотелось бы в будущем вырасти в небольшое предприятие.
Таких историй только с начала 2019 года в Минске еще 74. А если составить условный портрет среднестатистического безработного, который обратился за помощью в службу занятости, самый активный возраст – 33 года. Если вы представили себе мужчину, то зря. Сегодня среди индивидуальных предпринимателей гендерное равенство. Статистика даже говорит, что женщины действуют более осторожно, оттого и успешнее.
Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Закрепляемость на рынке услуг достаточно неплохая. Мы изучаем ситуацию с нашими предпринимателями по истечению двух-трех лет и отмечаем для себя, что очень хорошая закрепляемость – 60-70 %. В среднем, наши предприниматели закрепляются на рынке услуг, они работают, развиваются и многие успешно.
Чаще всего марка «свое дело» появляется в сфере стрoительных работ, грузоперевoзок, oбразовательных и юридических услуг, в торгoвле, туризме и индустрии красoты. И все это благодаря такой весомой поддержке: от регистрации в качестве безработного и вплоть до самого важного – открытия бизнеса.
Кристина Федорович, СТВ:
Подобная практика становится все популярнее. В 2018 году почти 160 минчан открыли собственное дело с помощью госсубсидии. А в первом полугодии 2019-го уже 76 минчан зарегистрировали ИП с финансовой поддержкой. Государство делает первый шаг – говорит «да» стартапам, дальше дело теперь за уже владельцами собственного бизнеса.