«Мой успех зависит только от меня». Белорусы рассказывают, как открыть свой бизнес с помощью госсубсидии

Новости Беларуси. С биржи труда – в предприниматели. Более 70 минчан в 2019 году открыли свое дело с помощью финансовой поддержки государства – они взяли субсидию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сферы абсолютно разные: от салона красоты до ремонта мебели. Что важно, для будущих предпринимателей проводят еще и обучающие курсы. Так что помогают и словом, и делом. Корреспондент Кристина Федорович пообщалась с начинающими бизнесменами. Легким движением рук минчанка Хельга, кстати, парикмахер-модельер международного класса, создает очередной образ. Только вот теперь уже в собственном салоне красоты. За плечами 16 лет работы, обучение в России и Италии, а главное, тысячи довольных клиентов. В планах – создать 12 рабочих мест, пока же полностью готова, как девушка ее называет, гримерка.

Хельга Авдеевич, индивидуальный предприниматель:

В данный момент мы находимся в гримерке, где делают только прически и макияжи. И фотозона. Субсидию я потратила на то, чтобы купить несколько зеркал, парикмахерских кресел и мойку. Я благодарна тем людям, которые помогали мне получить эту субсидию. Все за меня очень сильно переживали и переживают в данный момент. Залог успешного дела и в качественной рекламе. Для Станислава это девиз по жизни. В бизнесе бывает по-разному, но парень уверен: кто ищет – тот всегда найдет. В свои 27 Станислав открыл ИП по производству баннеров, афиш и вывесок. По образованию менеджер-экономист, последнее место работы было связано с рекламой. И тут, как говорится, все звезды сошлись: парень всегда хотел работать на себя, а субсидия помогла реализовать мечты в реальность.

Станислав Пузырёв, индивидуальный предприниматель:

Прошел процедуру, сделал бизнес-план, все расписал, все посчитал, дождался решения комиссии – и вот мы здесь. Сама субсидия помогла мне почувствовать себя другим человеком, ни от кого не зависеть. Я чувствую, что мой успех зависит только от меня. Хотелось бы в будущем вырасти в небольшое предприятие. Таких историй только с начала 2019 года в Минске еще 74. А если составить условный портрет среднестатистического безработного, который обратился за помощью в службу занятости, самый активный возраст – 33 года. Если вы представили себе мужчину, то зря. Сегодня среди индивидуальных предпринимателей гендерное равенство. Статистика даже говорит, что женщины действуют более осторожно, оттого и успешнее.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Закрепляемость на рынке услуг достаточно неплохая. Мы изучаем ситуацию с нашими предпринимателями по истечению двух-трех лет и отмечаем для себя, что очень хорошая закрепляемость – 60-70 %. В среднем, наши предприниматели закрепляются на рынке услуг, они работают, развиваются и многие успешно.

Чаще всего марка «свое дело» появляется в сфере стрoительных работ, грузоперевoзок, oбразовательных и юридических услуг, в торгoвле, туризме и индустрии красoты. И все это благодаря такой весомой поддержке: от регистрации в качестве безработного и вплоть до самого важного – открытия бизнеса.