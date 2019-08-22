«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана

Новости Беларуси. Круче только горы. Команда минчан-альпинистов вернулась из Кыргызстана, взойдя на одну из самых опасных вершин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Круче только горы. Команда минчан-альпинистов вернулась из Кыргызстана, взойдя на одну из самых опасных вершин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Шестеро спортсменов-любителей покорили пик Хан-Тенгри на высоте свыше 7 тысяч метров. Все альпинисты – экстремалы, участники столичного туристического клуба «Магадан».
О постоянном движении вверх – репортаж Юлии Стриго.