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«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана

22 августа 2019 20:20
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Новости Беларуси. Круче только горы. Команда минчан-альпинистов вернулась из Кыргызстана, взойдя на одну из самых опасных вершин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана-1

«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана-3

«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана-5

Шестеро спортсменов-любителей покорили пик Хан-Тенгри на высоте свыше 7 тысяч метров. Все альпинисты – экстремалы, участники столичного туристического клуба «Магадан».

О постоянном движении вверх – репортаж Юлии Стриго.

«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана-8

«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана-10

«Месяц не видели травы – только лёд и камни». Команда минчан-альпинистов покорила одну из самых опасных вершин Кыргызстана-12

 

 

# Альпинизм # общество # Фотофакт

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