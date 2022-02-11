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Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе

11 февраля 2022 09:32
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Боли в спине появляются не только у грузчиков, они могут быть даже у офисных работников. Малоподвижный образ жизни, сидячая работа всегда сопряжены с напряжением мышц в области шеи, спины и плечевого пояса. Поэтому, чтобы избежать этого, а впоследствии и головной боли, нужно выделить всего 5 минут на разминку. Сейчас мы покажем пару упражнений от профессионального тренера. Они помогут взбодриться прямо на рабочем месте.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-1

Ксения Кузман, тренер групповых программ:
Я предлагаю вам комплекс упражнений, которые помогут вам размяться. Это улучшает настроение, кровоток и дает заряд энергии для дальнейшей работы, особенно в такую погоду. Начнем с наклонов головы.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-4

Правую руку кладем на левое ухо и кончиками пальцев тянемся в диагональ. Мы растягиваем мышцы шеи. Возвращаемся в центр. Поменяем сторону и добавим руку в диагональ. Это упражнение можно повторить несколько раз на правую и левую стороны, пока вы не почувствуете облегчение.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-7

Руки в замок, лопатки сведем и тянемся вверх. Макушкой тянитесь в потолок, шея длинная. Раскройтесь в грудном отделе.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-10

А теперь округлимся. Опускаем голову. Раскроемся. И округлимся. Правую руку кладем на ребра и тянемся в диагональ.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-13

Переходим к следующему упражнению. Мы начинаем наклон головы и возвращаемся в исходное. Добавляем грудной отдел. И поднимаемся наверх. Добавляем поясничный отдел, руки расслаблены, кончиками пальцев мы тянемся вниз, к полу, и через поясничный отдел поднимаемся наверх.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-16

Если мы в брючном костюме, то можем сделать круговые движения в тазобедренном суставе. Сделать 8 раз на одну сторону и поменять направление.

Если беспокоит боль в области шеи и спине. Показываем упражнения, которые можно делать даже на работе-19

Если вы чувствуете напряжение в плечевом поясе, то поднимите плечи вверх и бросьте их. Еще раз вверх. И бросьте.

Этот комплекс поможет вам быть бодрым и здоровым, даже если кажется, что рабочий день никогда не закончится. Не стесняйтесь взглядов ваших коллег, постарайтесь убедить их в том, что им этот комплекс тоже необходим. Это поможет вам расслабиться и настроиться на дальнейшую работу.

# Здоровье # общество # Ксения Кузман # Фотофакт

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