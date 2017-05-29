Новая дорога, бассейн в поликлинике и баскетбольный турнир: новости Минска за 29 мая

Новости Беларуси. Дежурный по городу Григорий Азаренок готов рассказать о новом дорожном строительстве на улице Рафиева, одном из лучших городских бассейнов в 33-й студенческой поликлинике и о настоящих спортивных баталиях во дворе на Воронянского. Дорожные работы. Новую развязку строят сейчас в Московском районе на пересечении Рафиева и Алибегова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дорогу на Алибегова расширят до 8 полос. Такой же станет проезжая часть на Горецкого. Здесь уже практически построили новую улицу, которая выведет на Рафиева. Пока здесь проблем с заторами не наблюдается. Сейчас этот микрорайон активно застраивается, так что это тот случай, когда проблему предотвращают заранее. Закончат дорожное строительство к 1 августа.

Сергей Колецкий, заместитель директора управления капитального строительства «Запад»:

Производится переключение троллейбусных маршрутов, организованы дополнительные автобусные маршруты. Поплавать от души с пользой для тела. 33-я студенческая поликлиника на Сурганова приглашает всех в оздоровительный бассейн.

Кстати, водные процедуры здесь можно принимать как на дискотеке – под музыку. Но можно и просто поплавать. Воду в бассейне очищают без использования хлорки, специальными фильтрами, так что заниматься можно, не опасаясь аллергии.

Каролина Мытник, инструктор-методист по физической реабилитации УЗ «33 городская студенческая поликлиника»:

Здесь у нас показан бассейн как лечебное плавание. При таких заболеваниях, как позвоночник, остеохандрозы. Проводятся группы для оздоровления, поддержания фигуры в форме такие занятия, как аквааэробика. В преддверие лета большой спорт «входит» во все маленькие минские дворы. Например на Воронянского по выходным начинаются целые баскетбольные турниры. Это стало традицией. С утра субботы здесь не смолкает стук мяча и крики болельщиц. Началось все с нескольких любителей, однако постепенно из соседних домов игроки стали приходить на площадку десятками. А сейчас дворовые матчи приобрели статус международного турнира – неподалеку находится общежитие. Так что к любителям здорового образа жизни присоединяются студенты из разных стран, в том числе из Китая и России.

Антон Шапочка:

Я приехал со своим коллегой из Москвы для того, чтобы встретиться с нашими друзьями, поиграть в баскетбол. Хорошая погода, хорошая площадка, есть все условия для того, чтобы можно было встречаться и спортивно проводить время.