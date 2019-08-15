Приходится мониторить группы, искать, кто сдаёт: несколько способов найти жильё студенту

Новости Беларуси. Спрос на аренду бюджетного жилья в Минске с начала лета продолжает расти. Такие данные озвучивают специалисты в сфере недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ситуация связана с притоком студентов: учащиеся возвращаются с каникул. И хотя она далека от напряженной, все же студентам рекомендуют решать квартирный вопрос заранее. Кто ищет, тот всегда найдет. Так ли это? Выяснял корреспондент Дмитрий Боярович. На квартирный вопрос у Маргариты ответа нет. Заветную «однушку» в Минске студентка ищет которую неделю. На носу – третий курс. И хоть до сессии еще далеко, бессонные ночи для будущего бухгалтера уже наступили.

Маргарита Степанюк:

Приходится прикладывать много усилий, чтобы найти хоть какое-то место, постоянно мониторить группы, сайты, искать, кто сдает. Похожая ситуация у каждого четвертого студента вузов в Минске. По информации Министерства образования, местом в общежитии обеспечат лишь 70 % из них. Остальным приходится искать варианты по объявлениям, среди знакомых и в агентствах недвижимости.

Надежда Вашинко, заместитель начальника отдела агентства недвижимости:

С начала лета спрос повысился ориентировочно на 10 %. Это прежде всего связано со студентами. Вступительная кампания закончилась. Большинство студентов понимает, кому дали общежитие, кому – нет. Соответственно, вопрос аренды остается актуальным. Впрочем, услуги агентства стоят дорого. За подбор вариантов – 255 рублей. Такие деньги заплатит не каждый. А поиск по объявлениям требует времени. Поэтому эксперты советуют решать квартирный вопрос заранее.

Евгений Киселев, специалист в сфере недвижимости:

Я бы рекомендовал не затягивать этот процесс на последние периоды месяца. Как обычно, ребята откладывают это все на потом, за пару недель начинают активно искать. Мы рекомендуем начинать заниматься этим заранее, хотя бы за пару месяцев: в июле начинать что-то себе подбирать. Тому, кто заветное место в общежитии не получил, найти квартиру помогает вуз. Ответственный за это – профсоюзный комитет. Как, например, в БНТУ. Здесь убеждают: жильем к началу учебного года будет обеспечен каждый студент. Их, к слову, 15 тысяч.

Олег Гусев, проректор по учебной работе БНТУ:

Часть студентов желают жить отдельно по разным причинам. Кто-то с девушкой живет. У кого-то другие обстоятельства. Для этих студентов профсоюзная организация студентов создает банк данных съемного жилья. Каждый студент может обратиться в профком и выбрать в этом банке жилья удобный для него вариант для заселения. Студента, которому не досталось комнаты в общежитии, «ведут» круглый год. Не забывая о нем после 1 сентября.

Андрей Сакович, проректор по учебной работе БГТУ:

У нас есть студенты, которые обучаются 4,5 года. Соответственно, они заканчивают обучение в конце января. И на освободившиеся места мы будем заселять тех студентов, которые по каким-то причинам не могли быть заселены в более ранние сроки.

Число студентов вузов в Беларуси из года в год примерно одинаковое. А вот общежитий прибавляется. К примеру, в Студенческой деревне. Новый кампус здесь вмещает 1800 человек. Тем не менее, на всех мест пока не хватает. Поэтому август и останется – в этом смысле – самым жарким месяцем года.