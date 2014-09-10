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Забастовка пилотов в аэропорту Мюнхена: 13,5 тысяч пассажиров не вылетят по назначению

10 сентября 2014 08:06
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Новости Германии. В аэропорту Мюнхена отменены более 100 рейсов крупнейшей немецкой авиакомпании «Люфтганза». Причина — незапланированная забастовка пилотов, объявленная после переговоров с руководством компании.

Лётчики выступают против планов «Люфтганзы» повысить возрастной предел для досрочного выхода на пенсию с 59 лет до 61 года.

Мюнхенский аэропорт — второй по объёму перевозок после крупнейшей в Германии воздушной гавани во Франкфурте-на-Майне. Там, кстати, пилоты «Люфтганзы» бастовали по этому же поводу в минувшую пятницу.

Нынешняя забастовка нарушит планы 13,5 тысяч пассажиров.

# общество # Забастовка авиакомпаний в Германии

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