17-ый Республиканский слет юных спасателей-пожарных проходит в Мядельском районе

Новости Беларуси. Сегодня, 10 сентября, в Национальном детском оздоровительном центре «Зубренок» состоится торжественное открытие форума.

Сюда еще в начале сентября съехались молодежные лидеры из всех уголков страны. В каждой команде по 24 человека в возрасте до 16 лет. Ребята уже успели посоревноваться в одном конкурсе – «Хит безопасности».

Юные спасатели пробудут в «Зубренке» до 22 сентября. За это время они примут участие в пожарной эстафете, полевых испытаниях, научатся оказывать первую медицинскую помощь.

Победители состязаний получат кубки, грамоты, ценные подарки. Все участники увезут домой памятные сувениры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.