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С 10 по 12 сентября скидки 10-50% получат пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, а также многодетные семьи в фере бытового обслуживания

09 сентября 2014 18:33
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Новости Беларуси. Скидки ко Дню города! Более 150 предприятий бытового обслуживания Минска готовят приятные подарки. С 10 по 12 сентября скидки от 10 до 50 процентов получат пенсионеры, инвалиды 1 и 2 групп, а также многодетные семьи.

Практически в два раза дешевле можно будет отремонтировать обувь и одежду. К акции подключатся также прачечные, химчистки и бани. Не потребуют полной оплаты и сети столичных парикмахерских.

Чтобы получить скидку достаточно иметь при себе удостоверение. Особым правом будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны: в праздничные дни их будут обслуживать бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Скидки

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