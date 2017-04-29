Лечение в Беларуси последствий аварии на ЧАЭС и отношение к здоровью. Интервью директора РНПЦ радиационной медицины и экологии человека

На белорусских землях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, внедрены высокие социальные стандарты, – заметил Петр Порошенко. А ведь многие жители Украины пользуются этими стандартами. В первую очередь медицинской помощью. Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека, созданный какое-то количество лет назад, я бы сказал недавно, в Гомеле, хорошо знают и россияне из приграничных районов. Из многих стран мира приезжают сюда пациенты и лечиться, и обмениваться опытом. Даже японцы обращаются за опытом. Один день с директором РНПЦ Александром Рожко провела наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Александр Рожко, директор Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека:

После аварии на Чернобыльской АЭС возникал вопрос о создании учреждений нового типа, которые способны решать проблем по оказанию медицинской помощи на высокотехнологичном уровне. И решение о строительстве данного центра было принято еще в советские времена, в 1991 году. Советский Союз распался, поэтому возникла проблема для молодого государства, как закончить строительство этого Центра. И только благодаря нашему Президенту, было принято решение, что такое учреждение должно быть, такое учреждение должно оказывать медицинскую помощь непосредственно для пострадавшего населения, вблизи пострадавшего населения.

Если сравнивать технологии, о чем вы не могли мечтать тогда, в 80-х? И то, что сейчас, не просто на потоке, а вот элементарная какая-то манипуляция.

Александр Рожко:

Сегодня мы, будем говорить, запросто выполняем трансплантации. Сегодня мы запросто оперирует на заднем отрезке глаза. Мы сегодня оказываем ту медицинскую помощь для гематологических пациентов, которую мы действительно не могли представить.

Ежегодно на базе учреждения проходит обследование порядка 70 тысяч человек.

Есть люди, но достаточно много свободного места на скамейках возле кабинетов. Это обычная картина или просто не то время?

Александр Рожко:

Безусловно, привязанность к какому-то времени существует, потому что это связано и с транспортом. Те пациенты, которые приезжают из районов, в основном приезжают в первую половину дня. И наша задача, сегодня, Центра, для того, чтобы не тормозить в обследовании их. И мы подстраиваемся под них. То, чтобы сегодня пациенту, которому необходимо что-то выполнить, было выполнено в течение дня, максимум двух. Потому что это связано с тем, что человек приезжает за 300, за 400, за 500 км. Было рассчитано на оказание медицинской помощи пострадавшему населению Беларуси, России, Украины.

Марина Майдыч, мама Кирилла (Украина):

Мы из города Днепропетровска. Сдали анализы, они показали всю страшную правду. 96,5% было бластных клеток. К сожалению, за 10 дней в Украине наши анализы каждый день ухудшались, вообще у меня как у материи не было никакой надежды на завтрашний день. Мы обращались и в Германию, и в Израиль. Но мы остановили свой выбор на Беларуси. Здесь появилась надежда и вера в то, что мой ребенок увидит завтрашнее утро и завтрашнее солнышко.

Александр Рожко:

После Чернобыля, по большому счету, никто в мире не имел опыта организации медицинской помощи на таком уровне, в таком масштабе. Ее не имеют и сегодня, потому что, в принципе, даже вопросы Фукусимы несопоставимы с вопросами Чернобыля.

Но теперь японцы обращаются к вам?

Александр Рожко:

Безусловно. Во-первых, если брать частности, они перенимают систему скрининга. Это то в первую очередь, на какие органы могут воздействовать вопросы радиационного фактора. Как нужно заботиться о здоровье, сколько раз нужно проходить медицинское обследование.

Как правило, за лечением многие, не только белорусы, но и жители других стран мира, в Израиль едут, а из Израиля едут к нам.

Александр Рожко:

Вы знаете, я даже в качестве юмора. Из Норвегии звонит пациент и говорит: «Хочу пролечить у вас глаза». Честно говоря, подумал, что какой-то элемент юмора присутствует. Проходит три дня, приезжает и ложится в офтальмологическое отделение со своим переводчиком.

Сегодня используется высокотехнологичное оборудование, оно позволяет практически в 100% случаях (99%) поставить уже действительно точный диагноз. Если бы у нас этого не было, с помощью слухового аппарата у нас расхождения, если взять 10 лет назад, были достаточно большие, чем то, что имеем сегодня и сейчас.

Не слишком ли часто мы пеняем на Чернобыль? Знаете, как, возможно, у вас даже бывает. Пациент приходит и говорит, что голова болит. Ну, у нас же Чернобыль. То есть наше нежелание заниматься своим здоровьем, как мне кажется, белорусы очень часто связывают с Чернобылем.

Александр Рожко:

Сегодня психологический фактор именно в том, что радиация чернобыльская как-то влияет, он, видимо, те, кто живет на территориях, адаптировались, понимают, что это не так, но, безусловно, встречается где-то в обывательском нашем языке то, что где-то, может быть, что-то влияет непосредственно наш образ жизни или эмоциональный фон, который есть. Человека окружает не только Чернобыль, а окружает его быт. И сегодня вопросы здорового образа жизни не только в Беларуси, а во всем мире выходят на передовые позиции.

Наталья Шпакова, пациент (Россия):

Если только что-то заболело, и то вдруг, оно пройдет, вдруг оно перестанет колоть, перестанет болеть – потом схожу в больницу. Все время на второй план. Я приехала из Брянской области, город Злынка. Приехала сюда в совсем плохом состоянии. У меня отказали надпочечники. Приехала в коляске, я не могла идти. А сейчас уже свободно хожу по комнате.

Александр Рожко:

Сегодня мы можем сказать о том, что последствия аварии на Чернобыльской АЭС, спустя 31 год, действительно минимизированы, потому что если мы берем население, которое относится к категории пострадавших, то сегодня и продолжительность жизни на уровне среднереспубликанских, сегодня люди адаптировались к тем условиям, которые мы хотим отнести к категории загрязненных территорий.

Как вам кажется, все-таки белорусы достойно относятся к своему здоровью или по прежнему приходится уговаривать: «Пройдите вот это обследование. Вам это нужно»? А человек говорит: «Ай, у меня работа».

Александр Рожко:

Постепенно чувство заботы о своем здоровье возрастает. Но в то же время вопрос этот, видимо, у каждого из нас в подсознании недостаточно четко определен. Почему? Потому что если человеку ничего не болит, зачем обращаться где-то за помощью, где-то обращаться за какой-то консультацией.

На что мы абсолютно не обращаем внимание, а надо в первую очередь, касаемо здоровья?

Александр Рожко:

Это все-таки профилактическая медицина. Это вопросы здорового образа жизни, здорового питания, это хорошие физические нагрузки. Это профилактика антитабако, курения. Золотая классика. И мы действительно будем себя лучше чувствовать, действительно у нас улучшатся вопросы продолжительности жизни. Самое главное – качество жизни.

Большое спасибо за интересную беседу.

Александр Рожко:

Спасибо вам.

Марина Майдыч, мама Кирилла (Украина):

Завтра у нас очень светлый праздник – Кирюше будет два года. К нам приехал папа из Украины, привез подарки. Будем радоваться.