Прямой эфир

Конкурс среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно

27 октября 2023 08:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Областной конкурс среди инвалидов по зрению прошел в Гродно. Попробовать свои силы в состязании решили 16 человек со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно-1

Ориентирование в пространстве, информационные технологии и социально-бытовые навыки – участники демонстрировали умения в трех номинациях. Они показали свою способность передвигаться по городу при помощи трости, применять современные гаджеты, например, для распознавания денежных купюр, и даже попробовали себя в роли поваров.

Конкурс среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно-4

Виктория Зуевская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
В первую очередь это знакомство, обмен каким-то опытом. Допустим, если у тебя какое-то задание не получилось, можешь познакомиться с кем-то, он может поделиться с тобой своим опытом, ты можешь поделиться с ним. Поэтому я считаю, это очень важным.

Конкурс среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно-7

Елена Михневич, инструктор Гродненской областной организации ОО БелТИЗ:
Наша главная задача состоит не в том, чтобы проверить, чему они научились, а, скорее, дать толчок для развития. Чтобы они, пообщавшись друг с другом, посмотрев, какие задания, могли понять, где им нужно что-то выучить, приобрести какой-то навык, к чему можно стремиться.

Конкурс среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно-10

Конкурс для слабовидящих проводится около 20 лет. Справляться с повседневными задачами, имея плохое зрение, очень непросто. Но, как доказали участники, возможно. Дело лишь в желании и непрерывной реабилитации. А такие конкурсы помогают почувствовать уверенность в своих силах.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Города завалило снегом. В Беларуси неожиданно сменилась погода
27 октября 2023 08:31

Города завалило снегом. В Беларуси неожиданно сменилась погода

«Сторонники уличных беспорядков живут в окружении хлама». Дзиодзина о влиянии дисциплины и порядка на развитие страны
27 октября 2023 08:23

«Сторонники уличных беспорядков живут в окружении хлама». Дзиодзина о влиянии дисциплины и порядка на развитие страны

В Лиде молодой человек залез в чужой автомобиль погреться, а затем угнал его
27 октября 2023 08:14

В Лиде молодой человек залез в чужой автомобиль погреться, а затем угнал его