Конкурс среди инвалидов по зрению прошёл в Гродно

Новости Беларуси. Областной конкурс среди инвалидов по зрению прошел в Гродно. Попробовать свои силы в состязании решили 16 человек со всего региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ориентирование в пространстве, информационные технологии и социально-бытовые навыки – участники демонстрировали умения в трех номинациях. Они показали свою способность передвигаться по городу при помощи трости, применять современные гаджеты, например, для распознавания денежных купюр, и даже попробовали себя в роли поваров.

Виктория Зуевская, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В первую очередь это знакомство, обмен каким-то опытом. Допустим, если у тебя какое-то задание не получилось, можешь познакомиться с кем-то, он может поделиться с тобой своим опытом, ты можешь поделиться с ним. Поэтому я считаю, это очень важным.

Елена Михневич, инструктор Гродненской областной организации ОО БелТИЗ:

Наша главная задача состоит не в том, чтобы проверить, чему они научились, а, скорее, дать толчок для развития. Чтобы они, пообщавшись друг с другом, посмотрев, какие задания, могли понять, где им нужно что-то выучить, приобрести какой-то навык, к чему можно стремиться.