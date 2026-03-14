Лечение – это не только таблетки и уколы. Разбираемся в пользе реабилитации растениями

Мы привыкли, что лечение – это таблетки, процедуры и уколы, но есть метод приятнее. Он пахнет землей, листвой и цветами. Гарденотерапия – лечение садом. В Минском пансионате «Гармония» уверены: иногда, чтобы исцелить душу, достаточно просто посадить семечко.

Гарденотерапия звучит как модный иностранный термин. На самом деле все просто – это реабилитация через взаимодействие с растениями. Метод давно и успешно применяют в работе с пожилыми людьми и теми, кто проходит восстановление после тяжелых заболеваний.

Светлана Василевская, психолог Минского городского социального пансионата «Гармония»:

Гарденотерапия – это не только хобби, но и мощный инструмент социальной и психологической реабилитации, который возвращает человеку ощущение жизни, нужности, контроля над реальностью. По исследованию ученых, гарденотерапия снимает тревожность на 40 %. Когда человек занимается растениями, он перестает прокручивать в голове тревожные мысли, зацикливаться на каких-то невзгодах.

Когда человек ухаживает за растением, включается сразу несколько механизмов. Во-первых, физическая активность. Даже простые действия – рыхление, полив, пересадка – разрабатывают суставы, тренируют мелкую моторику, возвращают ловкость пальца. Во-вторых, психология. Забота о живом дает ощущение нужности.