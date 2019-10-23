«Лебяжий» рынок будет переезжать в Таборы»: повлияет ли это на цены?

Рынок «Ждановичи» находится на территории Центрального района. Не раз анонсировалось, что в таком виде, в котором он существует сейчас, он уже не будет существовать. Какие изменения ожидать, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:

В первую очередь, следует сказать, что всю территорию вокруг рынка «Ждановичи» мы рассматриваем комплексно. Эта территория не замыкается только на рынке. «Лебяжий» рынок будет выноситься из черты города – он будет переезжать в Таборы. Там подготовлена площадка. В принципе, и предприятия уже к этому готовы. А на площадку, занимаемую ныне рынком «Лебяжий», будет выходить застройщик, который будет реализовывать инвестиционный проект. Тем не менее, мы понимаем, что развивать ту территорию только по пути строительства жилого микрорайона было бы неправильно. Там должна развиваться инфраструктура. Сегодня городским коммунальным предприятием проектируется и реализуется объект по реконструкции улицы Тимирязева от Масюковщины до МКАД. Кроме того, планируется строительство крупного торгового центра «Леруа Мерлен». То есть мы понимаем, что в ближайшее время эта территория получит развитие.

Кроме этого еще есть ряд вопросов по наведению там элементарного порядка. И в последнее время мы уже очень много в этом направлении сделали. Наши жители, которые часто бывают на рынке, они сами видят те изменения, которые произошли. Мы упорядочиваем торговлю, наружную рекламу, ремонтируем и приводим в надлежащее состояние элементы благоустройства. Мы подходим к этой территории в комплексе.