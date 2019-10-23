«Работать здесь старыми методами мы не можем себе позволить». Когда начнут реконструкцию набережной вдоль Коммунистической?

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:

Назначен заказчик по объекту реконструкции набережной. И сегодня, наверное, не совсем верно говорить о конкретных датах начала строительства, как больше сегодня нам необходимо определиться с технологией производства работ, так как мы понимаем, что данный объект расположен в самой центральной части города, около крупной транспортной магистрали. И работать здесь какими-то старыми подходами, методами мы просто не можем себе позволить. Та технология, которая сегодня предлагается проектировщиком, требует доработки. Мы этим занимаемся.