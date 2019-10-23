«Работать здесь старыми методами мы не можем себе позволить». Когда начнут реконструкцию набережной вдоль Коммунистической?

В студии программы «Большой город» – глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.
Когда начнется реконструкция набережной вдоль улицы Коммунистической?
В студии программы «Большой город» – глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.
Когда начнется реконструкция набережной вдоль улицы Коммунистической?
Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:
Назначен заказчик по объекту реконструкции набережной. И сегодня, наверное, не совсем верно говорить о конкретных датах начала строительства, как больше сегодня нам необходимо определиться с технологией производства работ, так как мы понимаем, что данный объект расположен в самой центральной части города, около крупной транспортной магистрали. И работать здесь какими-то старыми подходами, методами мы просто не можем себе позволить. Та технология, которая сегодня предлагается проектировщиком, требует доработки. Мы этим занимаемся.
То есть проект еще не до конца готов?
Дмитрий Петруша:
Да. Набережная сегодня проектируется. Я думаю, что как минимум во второй половине следующего года мы попробуем приступить к началу работ.