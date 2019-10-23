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«Работать здесь старыми методами мы не можем себе позволить». Когда начнут реконструкцию набережной вдоль Коммунистической?

23 октября 2019 11:32
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В студии программы «Большой город» глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.

Когда начнется реконструкция набережной вдоль улицы Коммунистической?

«Работать здесь старыми методами мы не можем себе позволить». Когда начнут реконструкцию набережной вдоль Коммунистической?-1

Дмитрий Петруша, глава администрации Центрального района Минска:
Назначен заказчик по объекту реконструкции набережной. И сегодня, наверное, не совсем верно говорить о конкретных датах начала строительства, как больше сегодня нам необходимо определиться с технологией производства работ, так как мы понимаем, что данный объект расположен в самой центральной части города, около крупной транспортной магистрали. И работать здесь какими-то старыми подходами, методами мы просто не можем себе позволить. Та технология, которая сегодня предлагается проектировщиком, требует доработки. Мы этим занимаемся.

То есть проект еще не до конца готов?

Дмитрий Петруша:
Да. Набережная сегодня проектируется. Я думаю, что как минимум во второй половине следующего года мы попробуем приступить к началу работ.

# Районы Минска # общество # Дмитрий Петруша

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