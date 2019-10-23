Покупаете квартиру? На что стоит обратить внимание, чтобы вас не обманули

Рынок недвижимости – золотая ниша для аферистов, а значит при покупке жилья не стоит терять бдительность. На что стоит обратить внимание, чтобы не стать легкой добычей для мошенников? Владислав Пехота, адвокат:

Первое, что необходимо проверить, – документы, которые удостоверяют право собственников на эту квартиру. Второе, на что я рекомендовал бы обратить внимание – это на выписку из лицевого счета.

Не стесняйтесь попросить у продавца справку о том, что он не состоит на учете в психдиспансере или у нарколога. Не ленитесь обращаться к соседям, в будущем это убережет вас от признания сделки недействительной. Владислав Пехота:

Если квартира не новая и продавец ее раньше тоже у кого-то покупал, я советовал бы найти контакты предыдущего владельца этой квартиры и уточнить у него, все ли было хорошо с данной сделкой.

Вот и Ольга Демешкевич после длительных поисков наконец нашла квартиру своей мечты. Ольга Демешкевич:

Четыре года назад я столкнулась с покупкой собственного жилья. Долго продолжались мои поиски, это были как и частные объявления на популярных сайтах, где продается недвижимость у нас в Беларуси, так и обращение в какие-то агентства.

Девушка приобрела жилье на вторичном рынке частично за чеки «Имущество». Ольга Демешкевич:

Для того, чтобы решить различные вопросы, которые были связаны с оформлением документов, с поиском владельца квартиры, который был согласен на такие условия оплаты, было принято решение обратиться непосредственно в агентство к профессиональному риелтору, который собрал документы и нас верно проконсультировал.

У Ольги сделка прошла гладко, но порой при покупке жилья на вторичке вместе с квадратными метрами можно получить сожителя. Выписать «забытых родственников» после приобретения квартиры, конечно, возможно, но лучше перестраховаться на этапе самой сделки и уберечь себя от проблем и судебных тяжб. Владислав Пехота:

Следующее, о чем еще необходимо договориться: в какой срок продавец освободит квартиру. Если из выписки лицевого счета вы видите, что зарегистрирован владелец и члены семьи, вы должны обговорить с ним до заключения договора купли-продажи, что они не сохраняют право на проживание и должны освободить квартиру в определенный вами срок.

Если за последние год-два у квартиры поменялось несколько хозяев, это должно насторожить потенциального покупателя. Но если после проверки вас все устраивает, самое время оговорить стоимость. Владислав Пехота:

Необходимо оговорить стоимость данной квартиры, которая будет указана в договоре и которую вы заплатите продавцу. Кроме стоимости, также нужно согласовать порядок расчетов, когда будет передана сумма. Если покупатель будет платить по частям, то квартира автоматически будет находиться в залоге. Договор залога также нужно будет регистрировать.