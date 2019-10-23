Виталий Прима о многодетных семьях в Минске: Задача – обеспечить жильём в ближайшие 2 года

Новости Беларуси. Отсутствие коммуникации между местной властью и человеком – одна из причин возникновения многих проблем, волнующих людей. Такое мнение сегодня, 23 октября, во время приема граждан в Заводском районе столицы озвучил помощник Президента по Минску Виталий Прима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы, с которыми минчане пришли на прием, охватили несколько сфер. Среди них – ЖКХ, строительство, ремонт. Например, одна из жительниц обратилась с просьбой увеличить жилплощадь. Сейчас в небольшой двухкомнатной квартире она живет с тремя детьми, мужем и свекровью.

Татьяна Филипович, многодетная мама: Я благодарна помощнику Президента. Думаю, что он мне тоже поможет в этой ситуации. Мы получим какое-то жилье, даже на первое время. Как он нам говорил, если не социальное, хотя бы на первое время получим арендное жилье, чтобы перевести на социальное. Мне хотелось бы, чтобы все дети были вместе со мной.

Виталий Прима, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

На сегодняшний день в Минске порядка 5,8 тысяч многодетных семей. Разработаны соответствующие планы, определена очередность, строительство домов. Задача по обеспечению их жильем в ближайшие два года должна быть выполнена.

Практика выездных приемов продолжается. На этой неделе представители Администрации Президента посетят и ряд регионов.