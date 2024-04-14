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Лебедя спасли на водохранилище «Дрозды» – птица застряла в зарослях

14 апреля 2024 11:18
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Новости Беларуси. Трогательная история спасения. Сотрудники МЧС пришли на помощь лебедю на водохранилище «Дрозды», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лебедя спасли на водохранилище «Дрозды» – птица застряла в зарослях-1

О том, что птица застряла в сухих зарослях, спасателям рассказали очевидцы. Прибывшие сотрудники подошли к пернатому пленнику на лодке. Достав лебедя из зарослей, спасатели обнаружили, что причиной злоключений стал поводок, в котором запуталась птица. Он мешал свободно передвигаться. Путы быстро разрезали и отпустили лебедя на свободу, он не пострадал.

# Птицы Беларуси # общество

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