О том, что птица застряла в сухих зарослях, спасателям рассказали очевидцы. Прибывшие сотрудники подошли к пернатому пленнику на лодке. Достав лебедя из зарослей, спасатели обнаружили, что причиной злоключений стал поводок, в котором запуталась птица. Он мешал свободно передвигаться. Путы быстро разрезали и отпустили лебедя на свободу, он не пострадал.