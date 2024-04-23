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Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей

23 апреля 2024 16:52
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Гарантировать преемственность власти – ключевая задача, которая стоит перед Всебелорусским народным собранием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, для чего нужен новый центр принятия решений, для чего перераспределяют полномочия и как изменится расстановка сил в президентской вертикали – расскажет Андрей Лазуткин.

В Конституции была заложена страховка на случай кризиса. Сейчас такой страховкой является ВНС

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Когда в Беларуси проходила первая реформа Конституции в 1996 году, были не только расширены полномочия Президента, но и создан двухпалатный парламент. Задачей верхней палаты было ограничивать действия нижней, чтобы не повторилась ситуация с Верховным Советом. В дальнейшем эта норма не пригодилась, но в Конституции была заложена страховка на случай кризиса.

Сейчас такой страховкой является ВНС, только оно контролирует действия не парламента, а Президента. Сегодня Президент и ВНС действуют вместе, между ними нет конфликта, но нынешний Президент может избираться только два срока, а дальше ситуация может пойти по иным сценариям.

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей-4

Первый и самый вероятный вариант – это выборы по типу 2020 года, которые будут проходить в условиях внешнего давления. Даже если модель передачи власти будет определена и будут достойные кандидаты, скорее всего, под выборы нам организуют уличный протест, западные санкции и угрозу военного нападения, чтобы ввести в состав выборов прозападного кандидата или экстремиста. Примерно по такой схеме проходили выборы в Югославии, когда свергали Милошевича. Внешне процедура соблюдалась, но это были выборы с беспорядками и захватом парламента, чтобы повлиять на подсчет голосов в пользу конкурента Милошевича.

«Теперь процедуру выборов будет оценивать ВНС»

Андрей Лазуткин:
Теперь процедуру выборов будет оценивать ВНС, и если выборы проводились в условиях внешнего давления, они не будут признаны. Отсюда еще один важный инструмент контроля – теперь ВНС, а не Президент, назначает главу ЦИК. Это еще одна страховка, если вдруг новый Президент попытается переделать правила игры под себя. То есть избирательный процесс все равно контролирует Всебелорусское собрание.

Возможна и другая ситуация – происходит нормальный, управляемый сценарий, и на свободных выборах избирают человека, которого знают и кому доверяют. Но затем, под чьим-то влияниям, он начинает проводить какой-то иной курс, а не тот, который обещал. Надо быть готовым, что кого бы ни избрали новым Президентом, Запад попытается его либо шантажировать, либо купить. А кто-то может ломать страну из идейных соображений, как Горбачев. Мотив не важен, главное, что ВНС через год заслушает отчет Президента и оценит его действия.

Если Президент вдруг захочет вступить в НАТО, разместить у нас военные западные базы или убрать российские, запретить русский язык, выйти из союза с Россией – ВНС отправит его в отставку.

Президент, которого изберут, в самых ключевых вопросах должен будет заручиться поддержкой ВНС

Андрей Лазуткин:
Проблема в том, что нельзя заранее сказать, как себя проявит даже самый проверенный человек. И чтобы не ждать 5 лет до следующих выборов, как в Украине ждали, что ситуация изменится с приходом Зеленского, ВНС сразу, в первый год, примет определенные меры. Причем ситуацию необязательно доводить до импичмента. Но любой Президент, которого изберут, будет понимать, что в самых ключевых вопросах он не может действовать произвольно и должен будет заручиться поддержкой Всебелорусского собрания.

Похоже ли это на противостояние Президента и Верховного Совета? Нет, не похоже, потому что ВНС не претендует на управление всей страной, у него нет таких широких полномочий, которые были у Верховного Совета. И если Верховный Совет пытался управлять вместо Президента, то ВНС не может этого делать, потому что все оперативные вопросы по-прежнему остаются под контролем Президента.

Это тоже залог устойчивости системы – сохраняется вертикаль власти, чтобы проводить президентскую политику. И только когда в стране один центр принятия решений, он может эффективно работать, это тоже главный урок 1990-х. ВНС в этом плане Президенту не помеха – пожалуйста, работайте, вот механизм управления. Но потом покажите ваш результат.

Второй важный момент – это состав Всебелорусского народного собрания. Все делегаты проходят как бы двойной отбор – их сначала избирают на прямых выборах, а потом из их числа определяют делегатов. Либо такой человек состоит в общественном объединении, его там рекомендуют и делегируют напрямую. Для чего такой отбор? Это должны быть государственники, а не просто интеллигенция, как это было в 1990-е: поэты, писатели, люди яркие, но без понимания, как управлять государством.

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей-7

И вот к этим государственникам добавится точка зрения нынешнего Президента, потому что, уйдя в отставку, он получит место в Президиуме ВНС. Понятно, что формально это не самая главная должность в государстве, но мнение такого человека будет сильно влиять на мнение всего ВНС. И это тоже важно, чтобы правильно оценить обстановку: нужен ли конфликт с новым Президентом вплоть до импичмента, или ситуацию можно решить в рабочем порядке? Что тоже гарантирует устойчивость государства в случае кризиса.

Опять же, был пример Советского Союза, когда люди не поддерживали действия Горбачева, а потом Ельцина. Но при этом не было законного органа, который мог эти действия оспорить.

«Мы создаем Всебелорусское народное собрание как бы на случай новой перестройки»

Андрей Лазуткин:
Когда создавался ГКЧП, это была структура без законных полномочий. После неудачи ГКЧП появился предлог поставить Компартию вне закона. А затем в Беловежских соглашениях распустили СССР, то есть ликвидировали пост Президента СССР. И на всех этапах в большой стране, которая не хотела распадаться, не было легитимной власти, которая бы остановила этот процесс. Опыт показал, что для этого мало танков и военных – нужна легитимная власть. Поэтому мы создаем Всебелорусское народное собрание как бы на случай новой перестройки.

Если же решать проблему стабильности только силовым путем, это путь к гражданской войне, по которому пошла Украина. До этого гражданские войны были в Приднестровье, Грузии, Таджикистане, где моментально возникали пограничные конфликты и сепаратизм. Поэтому нельзя доводить до войны; кризис надо останавливать в зародыше, еще на этапе принятия радикальных решений. А чтобы такие решения не принимались Президентом, нужно ВНС.

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей-10

Западники учат нас, что кризис власти надо разрешать через прямую демократию, через майданы. Если вам не нравится результат выборов, вы должны выйти на улицу, требовать новых выборов и показывать, как вас много. Но если власть хотя бы один раз поддается, то каждые следующие выборы ситуация будет повторяться. А когда судьба государства решается криком на улице и стоянием «митинга» против «контрмитинга», как было у Януковича, это крайне ненадежная система.

Бывают еще варианты Африки и Латинской Америки, где у власти находятся формально независимые президенты, но при этом силовым блоком, финансами, разведкой, войсками управляют из-за границы либо какие-то семьи и кланы внутри страны. Это ситуация, когда суверенитет уже потерян и на выборах можно избирать кого угодно, потому что этот человек не сможет один бороться со всей правящей группировкой.

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей-13

В 1994 году такая внешняя система управления в Беларуси еще не устоялась, хотя сюда на смотрины уже прилетал Клинтон. И поэтому кандидат Лукашенко смог сломать сценарий, который готовил Верховный Совет, финансовые группы и внешние центры на фоне бездействия России.

Если случится кризис, нам поможет Россия и не отдаст Западу эту территорию, поможет навести порядок

Андрей Лазуткин:
Есть и другая точка зрения: зачем что-то делать? Если случится кризис, нам поможет Россия и все равно не отдаст Западу эту территорию, поможет навести порядок. Но дело в том, что России сейчас непросто. Более того, русских специально перегружают проблемами – посмотрите на ситуацию в Армении и Молдове, где к русским хорошо относится народ, но при этом происходит выход из ОДКБ и СНГ. И если вы сами не управляете своей страной, то союз с Россией не гарантирует стабильность.

На примере СВО мы увидели, как Россия может решать проблему военным путем, но цена будет гораздо выше, чем если бы Янукович разогнал Майдан, а потом провел выборы либо созвал какой-то орган, типа нашего ВНС.

Лазуткин: важнейшая функция ВНС – сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей-16

Поэтому главная задача Всебелорусского собрания (и шире – всей действующей власти) на ближайшее десятилетие – не допустить военного конфликта и гражданской войны. А для этого надо все время показывать, кто в доме хозяин. И эти вещи, связанные с властью, проговариваются открыто.

Это сигнал для Запада, что в случае военной агрессии против нашей страны, нападения, теракта против Президента и правительства все равно останется высший легитимный орган власти, и страну не получится обезглавить одним ударом и привезти сюда правительство из Вильнюса. Так что важнейшая, но негласная функция ВНС – это сдерживать агрессивные планы наших недоброжелателей.

А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Лазуткин

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