Гарантировать преемственность власти – ключевая задача, которая стоит перед Всебелорусским народным собранием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, для чего нужен новый центр принятия решений, для чего перераспределяют полномочия и как изменится расстановка сил в президентской вертикали – расскажет Андрей Лазуткин. В Конституции была заложена страховка на случай кризиса. Сейчас такой страховкой является ВНС

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда в Беларуси проходила первая реформа Конституции в 1996 году, были не только расширены полномочия Президента, но и создан двухпалатный парламент. Задачей верхней палаты было ограничивать действия нижней, чтобы не повторилась ситуация с Верховным Советом. В дальнейшем эта норма не пригодилась, но в Конституции была заложена страховка на случай кризиса. Сейчас такой страховкой является ВНС, только оно контролирует действия не парламента, а Президента. Сегодня Президент и ВНС действуют вместе, между ними нет конфликта, но нынешний Президент может избираться только два срока, а дальше ситуация может пойти по иным сценариям.

Первый и самый вероятный вариант – это выборы по типу 2020 года, которые будут проходить в условиях внешнего давления. Даже если модель передачи власти будет определена и будут достойные кандидаты, скорее всего, под выборы нам организуют уличный протест, западные санкции и угрозу военного нападения, чтобы ввести в состав выборов прозападного кандидата или экстремиста. Примерно по такой схеме проходили выборы в Югославии, когда свергали Милошевича. Внешне процедура соблюдалась, но это были выборы с беспорядками и захватом парламента, чтобы повлиять на подсчет голосов в пользу конкурента Милошевича. «Теперь процедуру выборов будет оценивать ВНС» Андрей Лазуткин:

Теперь процедуру выборов будет оценивать ВНС, и если выборы проводились в условиях внешнего давления, они не будут признаны. Отсюда еще один важный инструмент контроля – теперь ВНС, а не Президент, назначает главу ЦИК. Это еще одна страховка, если вдруг новый Президент попытается переделать правила игры под себя. То есть избирательный процесс все равно контролирует Всебелорусское собрание. Возможна и другая ситуация – происходит нормальный, управляемый сценарий, и на свободных выборах избирают человека, которого знают и кому доверяют. Но затем, под чьим-то влияниям, он начинает проводить какой-то иной курс, а не тот, который обещал. Надо быть готовым, что кого бы ни избрали новым Президентом, Запад попытается его либо шантажировать, либо купить. А кто-то может ломать страну из идейных соображений, как Горбачев. Мотив не важен, главное, что ВНС через год заслушает отчет Президента и оценит его действия. Если Президент вдруг захочет вступить в НАТО, разместить у нас военные западные базы или убрать российские, запретить русский язык, выйти из союза с Россией – ВНС отправит его в отставку. Президент, которого изберут, в самых ключевых вопросах должен будет заручиться поддержкой ВНС Андрей Лазуткин:

Проблема в том, что нельзя заранее сказать, как себя проявит даже самый проверенный человек. И чтобы не ждать 5 лет до следующих выборов, как в Украине ждали, что ситуация изменится с приходом Зеленского, ВНС сразу, в первый год, примет определенные меры. Причем ситуацию необязательно доводить до импичмента. Но любой Президент, которого изберут, будет понимать, что в самых ключевых вопросах он не может действовать произвольно и должен будет заручиться поддержкой Всебелорусского собрания. Похоже ли это на противостояние Президента и Верховного Совета? Нет, не похоже, потому что ВНС не претендует на управление всей страной, у него нет таких широких полномочий, которые были у Верховного Совета. И если Верховный Совет пытался управлять вместо Президента, то ВНС не может этого делать, потому что все оперативные вопросы по-прежнему остаются под контролем Президента. Это тоже залог устойчивости системы – сохраняется вертикаль власти, чтобы проводить президентскую политику. И только когда в стране один центр принятия решений, он может эффективно работать, это тоже главный урок 1990-х. ВНС в этом плане Президенту не помеха – пожалуйста, работайте, вот механизм управления. Но потом покажите ваш результат. Второй важный момент – это состав Всебелорусского народного собрания. Все делегаты проходят как бы двойной отбор – их сначала избирают на прямых выборах, а потом из их числа определяют делегатов. Либо такой человек состоит в общественном объединении, его там рекомендуют и делегируют напрямую. Для чего такой отбор? Это должны быть государственники, а не просто интеллигенция, как это было в 1990-е: поэты, писатели, люди яркие, но без понимания, как управлять государством.

И вот к этим государственникам добавится точка зрения нынешнего Президента, потому что, уйдя в отставку, он получит место в Президиуме ВНС. Понятно, что формально это не самая главная должность в государстве, но мнение такого человека будет сильно влиять на мнение всего ВНС. И это тоже важно, чтобы правильно оценить обстановку: нужен ли конфликт с новым Президентом вплоть до импичмента, или ситуацию можно решить в рабочем порядке? Что тоже гарантирует устойчивость государства в случае кризиса. Опять же, был пример Советского Союза, когда люди не поддерживали действия Горбачева, а потом Ельцина. Но при этом не было законного органа, который мог эти действия оспорить. «Мы создаем Всебелорусское народное собрание как бы на случай новой перестройки» Андрей Лазуткин:

Когда создавался ГКЧП, это была структура без законных полномочий. После неудачи ГКЧП появился предлог поставить Компартию вне закона. А затем в Беловежских соглашениях распустили СССР, то есть ликвидировали пост Президента СССР. И на всех этапах в большой стране, которая не хотела распадаться, не было легитимной власти, которая бы остановила этот процесс. Опыт показал, что для этого мало танков и военных – нужна легитимная власть. Поэтому мы создаем Всебелорусское народное собрание как бы на случай новой перестройки. Если же решать проблему стабильности только силовым путем, это путь к гражданской войне, по которому пошла Украина. До этого гражданские войны были в Приднестровье, Грузии, Таджикистане, где моментально возникали пограничные конфликты и сепаратизм. Поэтому нельзя доводить до войны; кризис надо останавливать в зародыше, еще на этапе принятия радикальных решений. А чтобы такие решения не принимались Президентом, нужно ВНС.

Западники учат нас, что кризис власти надо разрешать через прямую демократию, через майданы. Если вам не нравится результат выборов, вы должны выйти на улицу, требовать новых выборов и показывать, как вас много. Но если власть хотя бы один раз поддается, то каждые следующие выборы ситуация будет повторяться. А когда судьба государства решается криком на улице и стоянием «митинга» против «контрмитинга», как было у Януковича, это крайне ненадежная система. Бывают еще варианты Африки и Латинской Америки, где у власти находятся формально независимые президенты, но при этом силовым блоком, финансами, разведкой, войсками управляют из-за границы либо какие-то семьи и кланы внутри страны. Это ситуация, когда суверенитет уже потерян и на выборах можно избирать кого угодно, потому что этот человек не сможет один бороться со всей правящей группировкой.

В 1994 году такая внешняя система управления в Беларуси еще не устоялась, хотя сюда на смотрины уже прилетал Клинтон. И поэтому кандидат Лукашенко смог сломать сценарий, который готовил Верховный Совет, финансовые группы и внешние центры на фоне бездействия России. Если случится кризис, нам поможет Россия и не отдаст Западу эту территорию, поможет навести порядок Андрей Лазуткин:

Есть и другая точка зрения: зачем что-то делать? Если случится кризис, нам поможет Россия и все равно не отдаст Западу эту территорию, поможет навести порядок. Но дело в том, что России сейчас непросто. Более того, русских специально перегружают проблемами – посмотрите на ситуацию в Армении и Молдове, где к русским хорошо относится народ, но при этом происходит выход из ОДКБ и СНГ. И если вы сами не управляете своей страной, то союз с Россией не гарантирует стабильность. На примере СВО мы увидели, как Россия может решать проблему военным путем, но цена будет гораздо выше, чем если бы Янукович разогнал Майдан, а потом провел выборы либо созвал какой-то орган, типа нашего ВНС.