Беларусь на пороге ВНС. В первый день участникам предстоит избрать Президиум

Беларусь на пороге важнейшего общественно-политического события. Уже завтра, 24 апреля, должностные лица, представители судейского корпуса, местной вертикали власти, парламентарии, представители гражданского общества – всего 1 162 делегата – соберутся на первом заседании седьмого Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народное вече впервые пройдет в новом, конституционном статусе. Так решили белорусы – наделить ВНС важнейшими государственными полномочиями. В первый же день участникам предстоит избрать Президиум. Предельная численность органа – 15 человек. С учетом широты полномочий в его состав должны войти исключительно профессионалы.

Сегодня со своими кандидатами определились в регионах. На плечи этих людей ляжет колоссальная ответственность: им предстоит оперативно принимать важнейшие для страны решения. Поэтому к выбору представителей подходят крайне скрупулезно. Своего кандидата избрали и в Гродненской области. На заседании Президиума областного Совета депутатов единогласно поддержали кандидатуру председателя облисполкома Владимира Караника.