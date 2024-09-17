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В учебных заведениях Беларуси прошёл единый урок, посвящённый Дню народного единства

17 сентября 2024 20:06
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Единый урок, посвященный Дню народного единства, прошел в учебных заведениях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьникам рассказали об истории возникновения праздника и его ценности в жизни белорусского народа.

В учебных заведениях Беларуси прошёл единый урок, посвящённый Дню народного единства-2

В формате открытого диалога ребята рассуждали о том, что значит «Мир» и «Независимость». Вместе с педагогами говорили о значимости слова «мы», как символа единства. Подводя итоги, ребятам предложили придумать свою традицию на 17-е сентября. Например, высаживать деревья.

В учебных заведениях Беларуси прошёл единый урок, посвящённый Дню народного единства-4

Наталья Сергеева, учитель начальных классов 1 гимназии имени Ф. Скорины Минска:
Такие ценности, как уважение, терпение, сотрудничество, понимание, прощение – мы ставим во главу угла. И благодаря таким качествам, дети становятся мудрее, терпимее друг к другу. Я считаю, что наши малыши вырастут достойными гражданами своей страны, готовыми учиться и трудиться для процветания Беларуси. Только в единстве, дружбе и взаимопонимании. Поэтому я считаю, что начинать нужно с самых маленьких ступенечек, на уровне их понимания и принятия себя в этом большом мире.

В учебных заведениях Беларуси прошёл единый урок, посвящённый Дню народного единства-6

Тематические единые уроки уже стали доброй традицией. В учебных заведениях их проводят на постоянной основе, рассказывая школьникам о значимых и памятных датах нашей страны.

# Школы Беларуси # День народного единства # Наталья Сергеева

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