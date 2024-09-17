В учебных заведениях Беларуси прошёл единый урок, посвящённый Дню народного единства

В формате открытого диалога ребята рассуждали о том, что значит «Мир» и «Независимость». Вместе с педагогами говорили о значимости слова «мы», как символа единства. Подводя итоги, ребятам предложили придумать свою традицию на 17-е сентября. Например, высаживать деревья.

Наталья Сергеева, учитель начальных классов 1 гимназии имени Ф. Скорины Минска:

Такие ценности, как уважение, терпение, сотрудничество, понимание, прощение – мы ставим во главу угла. И благодаря таким качествам, дети становятся мудрее, терпимее друг к другу. Я считаю, что наши малыши вырастут достойными гражданами своей страны, готовыми учиться и трудиться для процветания Беларуси. Только в единстве, дружбе и взаимопонимании. Поэтому я считаю, что начинать нужно с самых маленьких ступенечек, на уровне их понимания и принятия себя в этом большом мире.