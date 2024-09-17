Запустили челленж – певица Ангелина Волкова рассказала, какое видео стало вирусным

Юрий Царев, ведущий: Песня была написана к VII Всебелорусскому народному собранию, называется «Мы сможем все!» Ты действительно уверена, что вместе мы сможем все?

Ангелина Волкова, певица:

Я в этом полностью, на все сто уверена. Потому что даже в TikTok сейчас запустили такой челленж, то есть за последние два я наблюдаю больше 150 публикаций – я вчера зашла в TikTok. Многие организации: скорая медицинская помощь, пожарные, школы, университеты снимают под песню «Мы сможем все!» Делают прямо очень интересные, крутые ролики, которые я даже вам посоветую посмотреть. Потому что они делают не просто ролики, а прямо передают эту гордость.

Юлия Самусенко, ведущая:

Расскажи немного вообще об истории создания этой песни. Ты вообще ожидала такого, что в TikTok будет вируситься – эти видео под этот трек или это для тебя новость?

Ангелина Волкова:

Вообще, в TikTok раньше не были популярны патриотические песни. То есть всегда было популярно что-то такое…

Юлия Самусенко:

То есть ты не ожидала такого успеха?

Ангелина Волкова:

Нет, я ожидала. Ожидала больше на концертах, как оно и случилось. Благодаря Евгению Олейнику, Юлии Быковой, которые просто написали такой шедевр, который правда объединяет просто всех. В TikTok, когда я заметила, что реально пошел актив, людям, белорусам, которые под это снимают, за это им огромное спасибо.