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Запустили челленж – певица Ангелина Волкова рассказала, какое видео стало вирусным

17 сентября 2024 20:04
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – певица Ангелина Волкова.

Юрий Царев, ведущий:
Песня была написана к VII Всебелорусскому народному собранию, называется «Мы сможем все!» Ты действительно уверена, что вместе мы сможем все?

Запустили челленж – певица Ангелина Волкова рассказала, какое видео стало вирусным-2

Ангелина Волкова, певица:
Я в этом полностью, на все сто уверена. Потому что даже в TikTok сейчас запустили такой челленж, то есть за последние два я наблюдаю больше 150 публикаций – я вчера зашла в TikTok. Многие организации: скорая медицинская помощь, пожарные, школы, университеты снимают под песню «Мы сможем все!» Делают прямо очень интересные, крутые ролики, которые я даже вам посоветую посмотреть. Потому что они делают не просто ролики, а прямо передают эту гордость.

Юлия Самусенко, ведущая:
Расскажи немного вообще об истории создания этой песни. Ты вообще ожидала такого, что в TikTok будет вируситься – эти видео под этот трек или это для тебя новость?

Ангелина Волкова:
Вообще, в TikTok раньше не были популярны патриотические песни. То есть всегда было популярно что-то такое…

Юлия Самусенко:
То есть ты не ожидала такого успеха?

Ангелина Волкова:
Нет, я ожидала. Ожидала больше на концертах, как оно и случилось. Благодаря Евгению Олейнику, Юлии Быковой, которые просто написали такой шедевр, который правда объединяет просто всех. В TikTok, когда я заметила, что реально пошел актив, людям, белорусам, которые под это снимают, за это им огромное спасибо.

Подробности в видео.

# Юрий Царёв # Белорусские исполнители # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Ангелина Волкова

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