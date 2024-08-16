Лазуткин о выборах: депутаты должны раньше оппозиции найти слабые места в соцполитике и залатать их

Андрей Лазуткин, политолог:

Ну а дальше, Григорий, понятно, что если брать уже в целом некий экзамен, который мы будем все сдавать еще в 2025 году, это будут выборы, которые в каждом области и городе Минске должны пройти хорошо. Вот эти вещи, понятно, что заранее уже некие контуры намечаются. Чтобы они прошли хорошо, надо не только рассказывать по телевизору, какая оппозиция плохая. Надо посмотреть, какие у людей есть реальные проблемы, начиная от дорог. Посмотрите, какие классные сейчас у нас идут ремонтные работы. Все, что могли, наверное, подремонтировали. Заканчивая вот этими трудовыми коллективами, которые имеют минимальную зарплату меньше 1 000 рублей. А есть такие у нас тоже. Есть какие-то проблемные у нас вещи. Есть то, что, вы говорите, ЖЭС может решить. Ну вот не решил он. Или кадров нет в этом ЖЭСе. Но надо все это смотреть, время еще есть. Вот ликвидируя такие вот проблемные точки, помогая людям, это вот есть как раз работа нашего депутатского корпуса.

Они должны помогать исполнительной власти. То есть они это должны увидеть, превентивно как-то помочь, отработать, чтобы люди были довольны. Если остается только некая политическая составляющая в недовольстве, что я вот просто власть не люблю, потому что я не люблю. Ну, это один уровень какой-то дискуссии. Когда у вас собирают протестную группу вокруг строительства завода...