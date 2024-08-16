Большегрузы, непогода и текущий ремонт – кто главный враг дорожного покрытия?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Состояние и ремонт дорог, пожалуй, вторая после жилищно-коммунальных проблем тема, с которой жители обращаются к местной власти и в вышестоящие инстанции. Ведь у нас в стране дорогам уделяется довольно большое внимание. Почему же так происходит, может быть, кто главный враг дорожного полотна? Может быть, большегрузы, непогода, некачественный ремонт?
Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:
Я считаю, что к основным причинам, конечно же, нужно отнести климатические условия нашей страны. Потому что то количество осадков, которое выпадает, вы же понимаете, что попадает в трещины, которые образуются на дорожном покрытии. Дальше это превращается в лед и происходит разрушение. Вторым, конечно же, немаловажным – это будут большегрузы. Согласен, потому что их достаточно много, так как летом достаточно жарко, зимой холодно. Опять же, климат и большегруз, то есть все вместе. Третье, наверное, чтобы я подчеркнул: иногда наши ремонтные рабочие просто вынуждены производить ремонт дороги, который образовался тоже зимой. У нас образовалась большая яма, и мы просто вынуждены произвести ремонт. Понятно, что для того, чтобы сделать качественно, нужно, чтобы была сухая погода, не было влаги. Тем не менее, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта, мы вынуждены делать это в таких условиях.
Продлевает срок службы – какие новые технологии используются для ремонта автодорог – подробнее здесь.