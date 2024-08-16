Большегрузы, непогода и текущий ремонт – кто главный враг дорожного покрытия?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Состояние и ремонт дорог, пожалуй, вторая после жилищно-коммунальных проблем тема, с которой жители обращаются к местной власти и в вышестоящие инстанции. Ведь у нас в стране дорогам уделяется довольно большое внимание. Почему же так происходит, может быть, кто главный враг дорожного полотна? Может быть, большегрузы, непогода, некачественный ремонт?