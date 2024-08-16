Продлевает срок службы – какие новые технологии используются для ремонта автодорог?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Насколько активно используются новые технологии? Например, ресайклинг – повторное использование старого дорожного покрытия с добавлением нового или инновационная технология «Сларри Сил» – специальная поверхностная обработка, которая продлевает срок службы покрытия. Что наиболее подходит автобусам городских и междугородних маршрутов, чтобы можно было сказать спасибо за целые колеса и подвески?