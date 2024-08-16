Продлевает срок службы – какие новые технологии используются для ремонта автодорог?

Беларусь всегда хвалили за хорошие автодороги, но без проблем и вопросов и здесь не обошлось. Почему так важно поддерживать порядок на асфальте, в первую очередь на улицах столицы? Поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Насколько активно используются новые технологии? Например, ресайклинг – повторное использование старого дорожного покрытия с добавлением нового или инновационная технология «Сларри Сил» – специальная поверхностная обработка, которая продлевает срок службы покрытия. Что наиболее подходит автобусам городских и междугородних маршрутов, чтобы можно было сказать спасибо за целые колеса и подвески?
Виталий Черноокий, депутат Минского городского Совета депутатов:
Что касается технологии «Сларри Сил», допустим – это такая более профилактика. То есть «Сларри Сил» – это просто покрытие, которое проходит сверху как полотно. Сказать, что оно у нас сильно распространено, нет. Потому что, наверное, у нас нет столько оборудования под данную систему. Что более выгодно автобусам? Вы знаете, автобус – это крупногабаритное транспортное средство, масса которого 18 тонн, полная масса где-то 28 – это автобус с гармошкой. Будут небольшие какие-то ямочки или еще что-то, то есть никаких проблем для автобуса нет, больше для автомобилистов, легкового транспорта. Для автобуса – он проедет, в принципе, по любому дорожному покрытию, главное, чтобы не было больших ям.
Большегрузы, непогода и текущий ремонт – кто главный враг дорожного покрытия – подробнее здесь.