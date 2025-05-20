Лазуткин о сортировке мусора: тут вопрос мотивации людей для такой деятельности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим большое совещание по вопросам экологии у Александра Лукашенко. Переговоры Путина и Трампа: что решили президенты России и США и как отреагировали в Европе? Ситуацию на выборах в Польше и Румынии. В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Модная нынче тема – переработка мусора, и тем не менее Александр Лукашенко требует максимальной отдачи от любой сферы, в том числе из этой.

Андрей Лазуткин, политолог:Сло

жная тема, Григорий. Бывал я как-то в России, общался с руководством одного города, не скажу какого. Вот они сделали там не то что город, а целую, скажем, область. Как-то там это называлось, значит, «безотходное» что-то такое. Мы у себя там все перерабатываем. Я так удивился, спрашиваю: как вы это сделали? Берется и вывозится просто в другую область весь мусор. И проблема сама собой исчезает. А что осталось, можно там и переработать. Поэтому, конечно, у нас строились и заводы мусороперерабатывающие. Но, видимо, какая-то там не такая рентабельность, как ожидалось. Кроме того, это всегда были какие-то инвестпроекты. Сегодня как с инвесторами у нас в стране? Наверное, не очень. Поэтому государству надо заниматься за свои какие-то денежки.