Лазуткин о сортировке мусора: тут вопрос мотивации людей для такой деятельности

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим большое совещание по вопросам экологии у Александра Лукашенко. Переговоры Путина и Трампа: что решили президенты России и США и как отреагировали в Европе? Ситуацию на выборах в Польше и Румынии. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Модная нынче тема – переработка мусора, и тем не менее Александр Лукашенко требует максимальной отдачи от любой сферы, в том числе из этой.
Андрей Лазуткин, политолог:Сло
жная тема, Григорий. Бывал я как-то в России, общался с руководством одного города, не скажу какого. Вот они сделали там не то что город, а целую, скажем, область. Как-то там это называлось, значит, «безотходное» что-то такое. Мы у себя там все перерабатываем. Я так удивился, спрашиваю: как вы это сделали? Берется и вывозится просто в другую область весь мусор. И проблема сама собой исчезает. А что осталось, можно там и переработать. Поэтому, конечно, у нас строились и заводы мусороперерабатывающие. Но, видимо, какая-то там не такая рентабельность, как ожидалось. Кроме того, это всегда были какие-то инвестпроекты. Сегодня как с инвесторами у нас в стране? Наверное, не очень. Поэтому государству надо заниматься за свои какие-то денежки.
То есть вот к теме разрухи и прочих ваших рассуждений, которые мы послушали. Вот у нас на районе там пункт приема вторсырья. Ох, там кипит жизнь, Григорий. То есть там тянут и деревяшечки, и картоночки, и бой там, и стекло, и все прочее. То есть если человеку дать копеечку за килограмм макулатуры или килограмм бутылочек и пластика, он вам насобирает тонны этого всего добра. То есть вопрос мотивации людей для такой деятельности. Другой вопрос, что они ходят разбирают те помойки, которые уже есть. То есть мы не что-то там перерабатываем, то, что вывезено на свалку, а то, что туда уедет, оно еще может быть переработано во что-то, получив некую стоимость. А Президент говорит о том, что нужны возобновляемые, например, источники энергии. Что это такое? Свалка, когда лежит, она гниет, и там выделяется, допустим, газ, пропан, бутан, еще что-то. Вот это все тоже на Западе используют, например, ставят там турбину какую-нибудь и прочее. Это, наверное, можно тоже делать у нас экспериментально.