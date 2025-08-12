Объем промышленного производства в Заводском районе за первое полугодие текущего года составил почти 3 миллиарда рублей. Это около 106,4 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске подвели итоги социально-экономического развития Заводского района. Особое внимание – промышленности. Здесь расположено 77 предприятий, в которых занято более 25 тысяч человек. В их числе такие флагманы, как МАЗ, МЗКТ, подшипниковый завод.

Удельный вес Заводского района в объемах промышленного производства Минска составляет более 20 % – это первое место среди районов столицы. За шесть месяцев значительно увеличилось производство импортозамещающей продукции, порядка 80 % которой поставлено на экспорт. В основном это моторные транспортные средства, оборудование для сельского и лесного хозяйства.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Будем ставить конкретные, четкие задачи этим предприятиям для безусловного выполнения показателей района по результатам 9 месяцев. Конечно же, обязательно обратим внимание на охрану труда, потому что это промышленный район.

Здесь очень много промышленных предприятий, много строек. И с учетом того, что у нас есть тенденция роста по несчастным случаям, мы тоже обязательно обратим внимание руководства, что нужно внимательнее смотреть и на своих сотрудников, и на те строительные организации, которые они привлекают для выполнения работ.

С начала года в Заводском районе увеличилась и среднемесячная заработная плата. Наибольший темп роста в таких сферах, как строительство, образование, торговля, промышленность.