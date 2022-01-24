Чего нам ждать от штамма «омикрон» и как он влияет на людей по сравнению с другими?

Новости Беларуси. В Минске амбулаторно-поликлинические учреждения готовы к работе в условиях подъема заболеваемости COVID-19, имеются экспресс-тесты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Полный курс вакцинации прошли почти 870 тысяч человек.

Препаратами прививочные пункты обеспечены в достаточном количестве. В настоящий момент доступны «Спутник Лайт», «Спутник V» и Vero Cell. Вакцинироваться по-прежнему можно в любой поликлинике. Работают и более 40 выездных пунктов. Специалисты отмечают также важность ревакцинации, которая проводится однократно «Спутником Лайт». Сейчас преобладающий штамм коронавируса – «омикрон», в Минске уже зарегистрированы подобные случаи.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Учитывая, что приходит штамм «омикрон», который более контагиозен – в пять и более раз, чем «дельта». Протекает он несколько легче, он не опускается вниз по бронхиальному дереву, не поражает альвеолы. Но вместе с тем он поражает бронхиальное дерево, верхние дыхательные пути. Трансформация, мутация коронавируса нам показала, что если первая волна, вторая волна наиболее поражала людей старших возрастов, то уже «дельта» – это были люди трудоспособного возраста. Сегодня «омикрон» – это молодые люди и дети.