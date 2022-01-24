Какую юбку носить в мороз и быть модной? Стилист подобрала несколько вариантов

Северный полюс в городе не повод откладывать юбочки из плюша до весны. Быть первой леди и расцветать от комплиментов можно в ударный минус. Главное – выбрать комфортную и теплую модель. Нашумевший твид CHANEL – выбор утонченных натур. Хорош в музее, офисе и на свидании. Шикарный тренд без возраста. Главное – расставить акценты.

Анна Ботян, стилист:

Твид – это очень плотный материал, при этом очень фактурный. Чаще всего это какой-то принт: клетка или гусиная лапка, еще что-то интересное. Это несколько цветов. В этом случае юбка из твида будет акцентным объектом в нашем образе. Можно носить как самостоятельный элемент, можно прямо в костюме – это очень интересно смотрится, богато. Можно вместо пиджака взять свитер, худи и более грубую обувь, можно блузку под пиджак, и это будет более деловой стиль. Если хочется нарядного образа, возьмите более элегантную обувь – ботильоны на каблуке, сверху объемную блузку. Сейчас очень модны прозрачные блузки, блузки с рукавами-фонариками.

Трикотажный веер. Плиссировка – еще та кокетка. Романтик-стайл хорош как с топами на каждый день, так и с жакетами для особого случая. Порхайте навстречу приключениям и собирайте уютные комплекты. Анна Ботян:

Еще один тренд сезона 2022 года – асимметричные юбки. Я больше чем уверена, что весной различные асимметричные, плиссированные юбки будут очень популярны. Можно носить эту юбку как самостоятельный элемент или используя прием многослойности. Такую юбку мы можем надеть как на платье, так и под низ взять бельевую юбку, плиссированную, трикотажную, мини-юбку, чтобы чуть-чуть торчало, и ваш образ будет интересен, разнообразен и необычен.

Стежка – горячая одежка. Она напоминает одеялко и согревает, как имбирный чаек. Делайте ставку на мини. Да-да, вы не ослышались. Это 100%-ное попадание с прицелом на весну. Плотная ткань на подкладке отведет все ветра и морозы. Главное – носить с длинными пуховиками и пальто. Девицам будет тепло и красиво.