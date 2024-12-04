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Кухарев обозначил перспективные направления развития Минска на встрече с депутатами Мингорсовета

04 декабря 2024 17:31
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Возведение жилья, строительство новых станций метро и улучшение городской инфраструктуры. А также решение местных вопросов. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обозначил приоритетные направления развития столицы на встрече с депутатами Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание уделили реализации крупных проектов. Один из них – перевод Фрунзенского и Московского районов на подземные источники водоснабжения. В следующем году поставлена задача продолжить работу по улучшению экологической ситуации, включая создание новых зеленых зон. В планах строительство спортивных и социально значимых объектов. Так, в 2025-м в микрорайоне «Минск-Мир» введут две школы, а в Лошице и Каменной Горке – новые бассейны. Особое внимание – работе с населением. Народным избранникам поставлена задача активно взаимодействовать с гражданами и совместно решать волнующие их проблемы.

Кухарев обозначил перспективные направления развития Минска на встрече с депутатами Мингорсовета-2

Олег Козаредов, заместитель председателя Минского городского Совета депутатов, депутат по Степянскому избирательному округу №1:
Достаточно новая форма. В этом году она юридическую основу приобрела. Это ТОСы, это общественные организации. В функционал ТОСов входит формирование гражданских инициатив. 

Кухарев обозначил перспективные направления развития Минска на встрече с депутатами Мингорсовета-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Основные наши вопросы заложены в программном документе. Он и называется – наказы избирателей, данные депутатам Минского городского Совета в ходе избирательной кампании. Его, этот документ, мы рассматриваем раз в год, его движение, это больше 100 вопросов, которые сейчас на контроле, и порядка 50 вопросов уже решены. 

Такие встречи будут проходить регулярно. Они нужны, чтобы понимать, какие вопросы требуют внимания и что волнует население.

# Артем Цуран # Мингорисполком # Владимир Кухарев

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