Кухарев обозначил перспективные направления развития Минска на встрече с депутатами Мингорсовета

Возведение жилья, строительство новых станций метро и улучшение городской инфраструктуры. А также решение местных вопросов. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обозначил приоритетные направления развития столицы на встрече с депутатами Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание уделили реализации крупных проектов. Один из них – перевод Фрунзенского и Московского районов на подземные источники водоснабжения. В следующем году поставлена задача продолжить работу по улучшению экологической ситуации, включая создание новых зеленых зон. В планах строительство спортивных и социально значимых объектов. Так, в 2025-м в микрорайоне «Минск-Мир» введут две школы, а в Лошице и Каменной Горке – новые бассейны. Особое внимание – работе с населением. Народным избранникам поставлена задача активно взаимодействовать с гражданами и совместно решать волнующие их проблемы.