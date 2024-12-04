Клишевич: политика Президента на справедливое объединение – это то, к чему стремятся и в БРИКС, и в ШОС

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Американцы управляли с 1991 года миром, с кем хотели, то и делали, кого на колени ставили, кого уничтожали, какие страны прекращали существовать, им никто не мешал. Сегодня, когда начинают появляться новые центры принятия мировых решений, естественно, американцы будут пытаться этому противодействовать. У них есть возможности в каждой из стран влиять на эти процессы, чтобы эти страны не так активно объединялись. Поэтому мы видим определенные процессы торможения, о чем говорил наш Президент в Казани, торможение внутри этих площадок. Но процесс уже идет, он необратим. Мы в любом случае рано или поздно сформируем новые справедливые международные организации, которые будут отстаивать интересы мира на принципах взаимоуважения. Но этот процесс будет не таким быстрым, как нам хотелось бы, в том числе потому, что американцы будут активно мешать это делать через своих «агентов влияния» в каждой из стран, которая пытается присоединиться к этому движению.

Политика нашего Президента на справедливое объединение, на справедливую интеграцию во имя интересов простого человека – это то, к чему сегодня стремятся и в БРИКС, и в ШОС. Но, безусловно, для нас чем важны эти площадки, как и ЕАЭС. ЕАЭС, естественно, ближе, потому что это те страны, с которыми мы долгое время жили в одном государстве. Это, прежде всего, экономика и торговля. Это то, что определяет наше будущее. Будет Республика Беларусь существовать, будем мы эффективно торговать или нет? Промышленность от нас зависит, мы ее развиваем. А вот куда мы наши товары направим, кому мы их будем продавать, – это сегодня основной вопрос, ради которого мы активизируем эти все движения в рамках тех международных организаций, о которых мы сегодня говорим. И у нас, надо сказать, получается. Это каждый может ощутить на своем собственном кармане.

Тогда, когда 40 % нашего экспорта, то, что мы экспортировали в Европу и в Украину, мы его лишились. И простой белорус, в целом это катастрофа, если посмотреть с точки зрения экономики, но простой белорус на своем кармане это не почувствовал. Не почувствовал, потому что мы движемся в ЕАЭС, мы движемся и развиваемся в ШОС, в БРИКС, очень активно дружим с теми государствами. Нашли себя там. Вот это наша главная миссия, которую мы преследуем, надо об этом говорить прямо.