Лазуткин: амнистировать всех скопом хорошо, но лучше, чтобы такой человек туда даже не попадал

Предполагаемая амнистия к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. С самого обретения независимости Беларусь дает шанс на исправление тем, кто этого заслуживает, несмотря на то, что оступился в жизни. Наша страна готовится сделать такой шаг в 18-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом особенности даты амнистия в этом году будет иметь отличия. В этот раз она совпадет с периодом электоральной кампании.

Это смелый шаг для страны. И свидетельство того, что государство уверено в своих силах, контролирует ситуацию и отвечает за обеспечение безопасности. Около 4 000 человек могут попасть под амнистию в 2024 году. Рассчитывать на помилование могут только те, кто искренне раскаялся, возместил ущерб в полной мере и не представляет угрозу для страны. Каждый случай в индивидуальном порядке рассмотрит комиссия.

Александр Шатько, общественный деятель:

Принцип справедливости в обществе. Общество у нас смелое. Мы видим положительную динамику в обществе. Мы не говорим сегодня о тех людях, которые занимаются терроризмом, которые занимаются подрывов устоев государства. Мы не говорим сегодня о тех людях, которые находятся за пределами нашей страны и продолжают заниматься деструктивном. Кто-то из них осознал. Для этого существовала и существует комиссия, которая определяет степень вины. Многие вернулись. Кто-то вернулся и продолжает свою жизнь, кто-то вернулся, зная, что понесет некоторое наказание. Тем не менее путь осознанный. Эта категория людей – особая, и сегодня разговор об этой категории людей, об амнистии не идет. Но о людях, которые стали на путь исправления, мы сегодня говорим.

Еще один вопрос связан с законодательным регулированием в этой сфере и справедливостью мер уголовного наказания. Соответствующий кодекс в Беларуси рассматривали в конце 90-х годов и статьи принимались, исходя криминогенной обстановки. Сегодня мониторинг показывает, что ситуация. В ту же новогоднюю ночь всего девять правонарушений и ни одного тяжкого. Что касается законодательства, то речь идет о смягчении наказания по многим статьям.