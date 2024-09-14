Лазаревич о развитии Минска: мы видим результаты наших трудов и усилий в виде счастливых людей

Минск – крупнейший промышленный центр Беларуси. Здесь зарегистрировано порядка 4 400 предприятий промышленности. Именно в столице находятся известнейшие белорусские флагманы, такие как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод. Белорусы сохранили лучшие компетенции еще советской школы, теперь приумножают достигнутые. Тему продолжим с первым заместителем председателя Мингорисполкома Надеждой Анатольевной Лазаревич.

С какими экономическими показателями Минск встретил День города? Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Да, действительно, мы встречаем праздник города не только с хорошим настроением, но и с хорошими показателями, потому что у нас люди – труженики, потому что у нас, действительно, как вы уже правильно сказали, флагманы нашей страны работают в городе и, конечно же, вносят очень большой вклад в развитие экономики нашего города. Хочу сказать, что у нас хорошие показатели по росту заработной платы. Только за 8 месяцев мы приросли на 115 %. У нас хорошие темпы по инвестициям. 116 % инвестиций у нас по результатам 8 месяцев. Конечно же, мы увеличиваем прибыльность наших предприятий. И самое главное, что хочу сказать, что нашим трудом, нашими усилиями мы видим результаты в виде счастливых людей. Посмотрите, сколько сегодня в городе праздников, мероприятий, какие замечательные люди и сколько много деток гуляет на улицах. Это просто действительно радость и счастье для нас.

Итоги Международного форума экономического сотрудничества Надежда Лазаревич:

Действительно, экономический форум у нас уже проходит третий год подряд, и вы знаете, с каждым годом он набирает обороты. Все больше и больше стран и участников хочет участвовать на нашем форуме. 29 стран в этом году участвовали. Тема была инновации, инвестиции, технопарки, свободная экономическая зона, потому что действительно у нас в стране очень много нормативно-правовых документов, которые выстроены для поддержки именно в этом направлении. Наш крупнейший технопарк города Минска. Ему было что сказать, рассказать какие льготы, какая поддержка в виде льгот для субъектов хозяйственных, которые работают на технопарках. Поэтому те участники, которые были и в секциях, и на открытии, и на пленарном заседании, конечно же, с интересом слушали. И я вот по секрету даже скажу, мэр Бишкека говорит, надо нам посмотреть. Вот мне очень понравилось, говорит, ваши технопарки, очень хорошая идея, попросил наши документы. И, конечно же, мы как нашему побратиму, другу обязательно окажем поддержку и расскажем, что же такого уникального создается у нас в виде технопарков в городе Минске.