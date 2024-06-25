Лавров о конференции по евразийской безопасности в Минске: обязательно будем участвовать

Беларусь и Россия демонстрируют, как должны выстраиваться отношения между государствами. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиции во внешней политике у нас согласованы: Минск и Москва всегда могут рассчитывать на взаимную помощь. Лукашенко – Лаврову: Беларуси очень важно присутствовать на такой площадке, как ШОС.

Руководители МИД Беларуси и России подробно доложили Президенту о совместных действиях по внешнеполитическим вопросам. На нынешнем этапе строительства Союзного государства они нацелены на поддержку интеграционных процессов, которые набирают силу и конкретизируются. Отстаивать взгляды Союзного государства продолжают и на таких международных площадках, как ООН и ОБСЕ. Организации утратили первоначальные основы и превратились в инструмент Вашингтона. Именно поэтому противодействовать и отстаивать собственные интересы приходится с еще большим упорством.

В данном контексте речь зашла и про новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве. Запрос на новые подходы в данном вопросе есть, что доказала тематическая конференция в октябре 2023 года. Беларусь выступает за то, чтобы вопросы безопасности решались без вмешательства извне. Судя по участникам осеннего мероприятия, с этим согласны некоторые страны НАТО и Евросоюза.