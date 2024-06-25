Лавров о конференции по евразийской безопасности в Минске: обязательно будем участвовать
Беларусь и Россия демонстрируют, как должны выстраиваться отношения между государствами. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позиции во внешней политике у нас согласованы: Минск и Москва всегда могут рассчитывать на взаимную помощь.
Лукашенко – Лаврову: Беларуси очень важно присутствовать на такой площадке, как ШОС.
Руководители МИД Беларуси и России подробно доложили Президенту о совместных действиях по внешнеполитическим вопросам. На нынешнем этапе строительства Союзного государства они нацелены на поддержку интеграционных процессов, которые набирают силу и конкретизируются.
Отстаивать взгляды Союзного государства продолжают и на таких международных площадках, как ООН и ОБСЕ. Организации утратили первоначальные основы и превратились в инструмент Вашингтона. Именно поэтому противодействовать и отстаивать собственные интересы приходится с еще большим упорством.
В данном контексте речь зашла и про новую архитектуру безопасности на евразийском пространстве. Запрос на новые подходы в данном вопросе есть, что доказала тематическая конференция в октябре 2023 года. Беларусь выступает за то, чтобы вопросы безопасности решались без вмешательства извне. Судя по участникам осеннего мероприятия, с этим согласны некоторые страны НАТО и Евросоюза.
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы активно поддерживаем нацеленность наших белорусских друзей на то, чтобы такие конференции сделать регулярными. Вторая конференция по евразийской безопасности состоится в конце октября – начале ноября. Обязательно будем участвовать и обязательно будем способствовать тому, чтобы она конкретизировала концептуально, как нам дальше продвигать эти процессы. Процессы, которые идут от жизни в Евразии, а в Евразии немало субрегиональных, региональных структур. Это в частности и Шанхайская организация сотрудничества, Организация Договора о коллективной безопасности, Содружество Независимых Государств, АСЕАН, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В адрес всех этих структур мы с Сергеем Федоровичем Алейником вчера подписали обращение с призывом включиться в интеллектуальную проработку концепции евразийской безопасности, которая должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента.
В ходе встречи также обсудили ряд предстоящих крупных мероприятий: Форум регионов и парад, который планируется провести в Минске 3 июля к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Российская сторона подтвердила намерения присутствовать на торжестве в составе большой делегации.
Лавров: первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Беларуси в члены ШОС. Подробнее.