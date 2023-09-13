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Лукашенко на вручении госнаград: «Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь»

13 сентября 2023 06:33
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День воссоединения Восточной и Западной Беларуси стал символом нашего национального единства. В преддверии важного для белорусов праздника – Дня народного единства – Александр Лукашенко вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на вручении госнаград: «Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь»-1

В числе приглашенных на торжественную церемонию во Дворец Независимости – работники образовательной сферы, сельского хозяйства, промышленности, защитники Родины, спортсмены, артисты. Но несмотря на такое разнообразие профессий, общее у награжденных все же есть – это преданность своему делу и своей стране. А еще трудолюбие и огромное желание не останавливаться на достигнутых успехах, отметил Президент.

Лукашенко на вручении госнаград: «Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы приехали из разных уголков Беларуси. К своему успеху шли также разными дорогами, но сегодня эти дороги сошлись в единый путь, наш путь. Он открыл перед вами двери символа нашей независимости – Дворца Независимости. И привел к заслуженным наградам. В этом событии есть и определенный символизм. Работая в самых разных сферах, ставя перед собой самые разные цели, мы достигаем самых высоких результатов, которые в итоге становятся общим успехом, успехом всей нашей страны. И чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь.

Лукашенко на вручении госнаград: «Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь»-7

Во Дворце Независимости многие из приглашенных бывали не раз, но кому-то довелось побывать впервые. До начала церемонии награждения гости совершили «культурный променад» по архитектурному комплексу. Кстати, в конце октября Дворцу Независимости исполнится 10 лет.

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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