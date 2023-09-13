Лукашенко на вручении госнаград: «Чем больше личных достижений, тем сильнее наша Беларусь»

День воссоединения Восточной и Западной Беларуси стал символом нашего национального единства. В преддверии важного для белорусов праздника – Дня народного единства – Александр Лукашенко вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе приглашенных на торжественную церемонию во Дворец Независимости – работники образовательной сферы, сельского хозяйства, промышленности, защитники Родины, спортсмены, артисты. Но несмотря на такое разнообразие профессий, общее у награжденных все же есть – это преданность своему делу и своей стране. А еще трудолюбие и огромное желание не останавливаться на достигнутых успехах, отметил Президент.