Диалоговая площадка марафона «17 граней единства» пройдёт в Ивье

Новости Беларуси. Благодаря единству у белорусов есть возможность строить, созидать и развиваться. Уже в воскресенье, 17 сентября, в третий раз отметим День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране проводятся и еще пройдут масштабные мероприятия. Сегодня, 13 сентября, в Могилеве республиканская акция «Беларусь адзіная». Ее цель – живой диалог, возможность услышать друг друга. Если в 2022 году форум был посвящен исторической памяти, то сейчас настало время говорить о будущем.

Вопросы политической стабильности и суверенитета обсудят и в Гродненской области – в Ивье сегодня диалоговая площадка общественно-политического марафона «17 граней единства». Роль политических партий и гражданского общества в развитии государства, достижения Беларуси за последние десятилетия – возможность обсудить насущные проблемы, высказать мнения и пожелания есть у каждого, кто неравнодушен к судьбе своей страны.