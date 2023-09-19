Латвия приостановит работу одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью

Латвия все же приостановит работу одного из пунктов пропуска на границе с Беларусью. Речь о транзитном коридоре «Силене» – с нашей стороны это «Урбаны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в последнее время его пересекали 300 легковых и 200 грузовых автомобилей. Теперь КПП будет на замке, это предусматривают изменения в проекте указа, одобренном латвийским правительством 19 сентября. Очевидно, что закрытие еще одного пункта пропуска на границе с ЕС приведет к неудобствам простых граждан и обернется дополнительными проблемами для перевозчиков.